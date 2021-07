Handledare - Gävle kommun, Välfärd Gävle - Vårdarjobb i Gävle

Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Verksamheten vänder sig till personer med Autismspektrumdiagnoser, NPF och lindrig/måttlig utvecklingsstörning. Då verksamheten är ny kommer du som får tjänsten att vara med att utforma verksamheten som kommer att vara belägen i centrala Gävle. Aktiviteterna kommer i huvudsak att bedrivas i och runt lokalen samt till viss del hos externa samarbetspartners i närområdet. Du kommer att arbeta i grupp eller enskilt och ska själv delta i förekommande aktiviteter. Du känner dig trygg att leda en grupp i aktiviteter inom media, musik, IT och hälsa.2021-07-07Arbetsuppgifterna kommer att variera mellan att i huvudsak handleda personer i aktiviteter, även att utveckla verksamheten framåt. Arbetet innebär också att skapa, upprätthålla kontakter med samarbetspartner såsom företag, föreningar och med olika myndigheter.Målsättningen med verksamheten är att erbjuda stimulerande aktiviteter där du ger stöd och hjälper personerna med att sätta mål. Du ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera samt utveckla målen utifrån aktuell genomförandeplan. Aktiviteterna ska vara individuellt utformad och vi erbjuder personer möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov, intressen, motivation och resurser.Du arbetar utifrån ett pedagogiskt förhållnings-och arbetssätt (PFA) för att tydliggöra och anpassa utifrån varje person. I ditt bemötande arbetar du för att personerna möts på sin nivå och får det stöd de behöver. För att fortlöpande utveckla verksamheten provar du nya beprövade arbetssätt, vågar ifrågasätta och förändra invanda arbetssätt. Du arbetar självständigt utifrån uppsatta målsättningar, riktlinjer, aktiviteter och upprättade genomförandeplaner enligt IBIC. Du kommer att ansvara för planering, genomförande, utvärdering samt dokumentation av arbetet med personerna och deras aktiviteter. Du tar självständigt beslut, handleder, stödjer personerna, på grupp- och individnivå.Du förväntas hålla dig uppdaterad om utvecklingen inom områden som påverkar målgruppen såsom utbildning och arbetsmarknad. Du har god kunskap om näringslivet i Gävle kommun och är van vid att jobba med olika kontaktnät.Ditt engagemang för målgruppen bygger på genuint intresse, vilja att lyssna, förstå, ha förmåga att entusiasmera och skapa förtroende. Du är lyhörd, ansvarfull samt har god förmåga att motivera och stärka andra. Då du tillsammans med andra kommer att utveckla verksamheten är gott samarbete avgörande.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetVi söker dig som har en utbildning med inriktning mot omsorg, så som exempelvis hälsopedagogprogram, arbetsterapeutprogram eller liknande som arbetsgivaren ser som likvärdigKrav för tjänsten är att du har b-körkort och har dokumenterad erfarenhet och kunskap inom social dokumentation, då vi använder oss av verksamhetssystem Treserva för fortlöpande dokumentation i olika former. Meriterande är om du harkunskaper/intresse inom media exempelvis podcast samt om du har ett intresse inom skapande av musik med olika inriktningar exempelvis produktion.Dokumenterad erfarenhet och kunskap kring hälsa, så som kost och motion samt hälsa i stort är meriterande. Slutligen är det även meriterande om du har dokumenterad erfarenhet och kunskap inom IT -gärna med inriktning gamingVi söker dig som tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Ytterligare är du en person som tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och du är nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar. Slutligen är det viktigt att du har förmågan att leda, motivera och inspirera andra och får dem att utvecklas och må bra. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt. Om du blir inbjuden till en intervju för en tjänst hos oss i Gävle kommun ska du uppvisa giltig identitetshandling där medborgarskap kan utläsas. Om du är tredjelandsmedborgare uppvisar du giltigt arbets- och uppehållstillstånd, LMA-kort eller kopia av Migrationsverkets mottagna ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie. Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Varaktighet, arbetstid: Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Enligt avtal. Sista dag att ansöka är 2021-07-30