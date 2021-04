Handledare - Tranemo Kommun , Arbetsmarknadsfunktionen - Vårdarjobb i Tranemo

Tranemo Kommun , Arbetsmarknadsfunktionen / Vårdarjobb / Tranemo2021-04-06I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.Tranemo kommun Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.2021-04-06Nu söker vi dig som vill arbetsleda ett gäng feriearbetare under perioden 14 juni till 13 augusti 2021 uppdelat på vecka 24-26, 27-29 och 30-32. Du måste kunna arbeta minst en av dessa perioder.Vi i kommunen har ett viktigt uppdrag att genom feriejobb erbjuda ungdomar i åldrarna 16-18 år en positiv erfarenhet av arbetslivet. Under tre perioder om vardera tre veckor tar vi emot ungdomar som arbetar med olika sysslor så som lättare underhållsarbete som målning, rensa ogräs, trädgårdsskötsel, skräpplockning med mera. Nu söker vi DIG som kan handleda ferieungdomarna.Som handledare ansvarar du för den dagliga arbetsledningen.Planering och uppföljning av arbetsuppgifter i dialog med ansvarig kontaktperson.Som handledare ansvarar du för att ungdomarna har en klar och tydlig bild av dearbetsuppgifter ni tillsammans kommer att utföra. Du ansvarar för den dagligauppföljningen utifrån arbetsuppgifternas syfte och mål.Återkoppling på ungdomarnas arbetsinsatser och stödet i de praktiska delarna.Introduktionen av ungdomarna samt utvärderingen av deras jobb.Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet av yrkeslivet i form av extraarbete eller fast anställning, gärna inom praktiskt yrkeGod erfarenhet av ledarroll från exempelvis förenings- eller organisationsliv.Erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande.B-körkortEftersom du kommer att arbeta tillsammans med ungdomar kommer vi begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta måste vara klart och godkänt innan nu kan börja arbeta.ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: 2021-06-10 , upphör: 2021-08-15 .TimlönSista dag att ansöka är 2021-05-09Tranemo Kommun , Arbetsmarknadsfunktionen5673624