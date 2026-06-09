Handledare
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret / Personaltjänstemannajobb / Knivsta Visa alla personaltjänstemannajobb i Knivsta
2026-06-09
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
1 plats(er).
Handledare för arbetsplatsförlagda aktiviteter
Vill du göra skillnad för människor på väg mot arbete och egen försörjning? Vi söker engagerade handledare som vill stötta deltagare inom ramen för det nya aktivitetskravet. Rollen innebär att vägleda, motivera och följa upp personer som genomför arbetsplatsförlagda aktiviteter hos företag, föreningar eller kommunala verksamheter.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som handledare ansvarar du för att skapa goda förutsättningar för deltagarnas utveckling och arbetslivsinriktade aktiviteter. Du fungerar som en länk mellan deltagaren, arbetsplatsen och ansvarig myndighet eller uppdragsgivare.Dina arbetsuppgifter
Introducera och stödja deltagare på arbetsplatsen.
Följa upp närvaro, trivsel och utveckling.
Motivera deltagare att nå uppsatta mål.
Ha regelbunden kontakt med arbetsplatser och samverkansparter.
Dokumentera aktiviteter och rapportera enligt gällande rutiner.
Bidra till att skapa trygga och utvecklande arbetsmiljöer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av coachning, handledning, arbetsmarknadsinsatser eller liknande arbete.
Är trygg i att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.
Har god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Är strukturerad, ansvarstagande och flexibel.
Har god administrativ förmåga och vana att dokumentera.
Du har ett genuint intresse för målgruppen och en god förståelse för de utmaningar som de kan möta. Du trivs med att samarbeta och bidrar aktivt till ett positivt och inkluderande arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är lösningsorienterad, trygg i din yrkesroll och har en naturlig förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Genom ditt engagemang och din lyhördhet bidrar du till att motivera och stärka människor på deras väg mot ökad självständighet och egen försörjning.
Brinner du för att göra skillnad i människors liv och söker ett arbete där din insats har verklig betydelse? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Eller efter överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kontakt
Hanna Caselunghe Harén hanna.haren@knivsta.se +46703068512 Jobbnummer
9956221