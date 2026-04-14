Handledare
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Profil
Vi söker dig som är intresserad av att jobba som handledare i Rusta och Matcha på uppdrag av Arbetsförmedlingen .
Du kommer att jobba i en mindre arbetsgrupp som kommer att bestå av en arbetsterapeut och ett antal arbetskonsulenter. Du kommer att påverka många människor på ett positivt sätt i deras utveckling.
Som person har du eget driv, stimuleras av att ta stort eget ansvar och hantera befogenheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du delar vår värdegrund.
Din bakgrund och Dina arbetsuppgifter
Krav på dig:
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller
några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupp-psykologi.
• Karriärvägledning.
• Stötta deltagarna i deras process från deras utgångsläge till deras önskvärda läge, där hitta sin plats på arbetsmarknaden är det viktiga slutmålet.
• Utföra administration som tillhör uppdraget
• Bidra till övrig utveckling av vår verksamhet
• Bidra till inflöde av deltagare
Kandidaturval och tillträde
Kandidaturval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag utefter anbudsförfarande.
Tillträde beräknat snarast.
AB Ability Coachinghttps://www.ability.seKontaktuppgifter för detta jobb
Johan WikströmVD070-4403933
Ability är ett högkvalitativt företag med uppdrag inom arbetsmarknadstjänster, arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning. Ability har tilldelats uppdraget att utreda arbetssökandes arbetsförutsättningar och stötta dem till ett jobb eller utbildning. Detta gör vi på uppdrag av Arbetsförmedlingen genom tjänsten Steg till arbete på ett flertal orter i landet.
Ability har en platt organisation med nära till beslutsfattare!Ett härligt team helt enkelt!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Ability Coaching
(org.nr 556776-0904)
931 31 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Wikström johan.wikstrom@ability.se
