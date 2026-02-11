Handläggare vid Utbildningsadministrativa avdelningen
2026-02-11
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film och media, opera och teater. Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där konstnärlig utbildning och forskning skapar förutsättningar för konst som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Tillsammans arbetar vi för en kultur som är generös och utmärks av samskapande, tillit, engagemang och ansvarstagande.
Tjänsten är placerad på Utbildningsadministrativa avdelningen.
Läs mer om SKH här: www.uniarts.se
Välkommen att söka anställning som handläggare vid Utbildningsadministrativa avdelningen
Är du en driven och lösningsfokuserad person som trivs att arbeta med administrativt stöd i utbildningsfrågor? Tycker du att det är inspirerande att arbeta med utveckling och förbättring av rutiner och verksamhet? Skulle du vara intresserad av att göra detta i en miljö där vi utbildar morgondagens konstnärer? Då är det förmodligen dig vi söker.
Utbildningsadministrativa avdelningen är en del av förvaltningen och består av 14 personer. Arbetet består bl.a. av antagning, examen, studiedokumentation (Ladok), lärplattform (Canvas), kursplaner, internationalisering, stöd till högskolans nämnd för utbildning och forskning samt stöd till institutionerna i planering och uppföljning av högskolans utbildningar.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Som handläggare arbetar du med stöd till våra ämnesenheter och institutioner, utveckling av kurser och utbildningsprogram och ha ansvar för handläggning av ärenden. En stor del av arbetet består av medverkan i antagningsprocesserna. Du ger stöd till ledning och kollegiala organ och är delaktig i att driva utvecklingen av våra högskolegemensamma processer. Du arbetar nära kärnverksamheten samtidigt som du har en stark gemenskap och samarbete med dina kollegor på avdelningen.
I arbetsuppgifterna ingår:
• behörighetsgranskning, handläggning och samarbete med ämnesenheter kring alla steg i antagningsprocessen
• stöd till prefekt, ämneschef och lärare i arbetet med planering och uppföljning av utbildningarna och deras genomförande ur ett utbildningsadministrativt perspektiv
• handläggning av kurs- och utbildningsplaner
• redigering och publicering av texter på webben
• handläggning av studentärenden
• andra utbildningsadministrativa uppgifter som förekommer inom avdelningen.
Även arbete med frågor rörande internationalisering kan förekomma, såsom handläggning av ansökningar om mobilitet inom Erasmus+ och arbete med olika typer av internationella projekt.
Anställningen innebär omväxlande arbetsuppgifter och ett stort eget ansvar för att planera och genomföra arbetsuppgifterna.
Vi har många internationella studenter och lärare och arbetet sker därför på både svenska och engelska.Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av handläggande arbete på myndighet, gärna högskola/universitet
• God förståelse för vad det innebär att arbeta i en verksamhet som styrs av lagar och förordningar
• God administrativ förmåga
• God förmåga att använda Officepaketet och kommunikationsplattformar, såsom Teams och Zoom samt olika administrativa stödsystem
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket god samarbetsförmåga
Meriterande är:
• Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av arbete med konstnärliga utbildningar
• Erfarenhet av högskolespecifika system, t ex LADOK och NyA
Som person är du ansvarstagande, noggrann, van att arbeta lösningsinriktat och självständigt. Du sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter. Du är en serviceinriktad och engagerad medarbetare som tycker om att jobba med kvalitets- och utvecklingsarbete och skapa nya möjligheter tillsammans med dina kollegor. Vi är en liten högskoleförvaltning, därför är det viktigt att vi gemensamt tar ansvar för helheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi söker tre medarbetare. Anställningarna är tillsvidareanställningar på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Stockholms konstnärliga högskola vill ta tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten. SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.
Om ansökan
Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. I korthet ska ansökan innehålla meritförteckning (CV och personligt brev) med kopior på handlingar du vill styrka meritförteckningen med. Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, märkt med diarienummer 2026/46/2.2.1. Vi ser gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-26.
Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/personalorganisationer/
För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.
Individuell månadslön
Detta är ett heltidsjobb.
Stockholms Konstnärliga Högskola
(org.nr 202100-6560), https://www.uniarts.se/
Stockholms konstnärliga högskola
Chef för utbildningsadministrativa avdelningen
Therese Kruse therese.kruse@uniarts.se +46 8 49 400 547
9737651