Handläggare verksamhetssäkerhet
Försvarsmakten / Arbetsmiljöjobb / Halmstad Visa alla arbetsmiljöjobb i Halmstad
2026-07-24
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Vill du bidra till en trygg, hållbar och lagstyrd verksamhet i en samhällsviktig organisation? Hos oss får du en viktig roll där du arbetar nära ledning och chefer med att utveckla och stödja det systematiska verksamhetssäkerhetsarbetet i en komplex och tekniskt avancerad miljö.
Om enheten och tjänsten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet. Tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, el/mek, radio-, sensor- och bevakningssystem samt installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system.
Verksamhetssäkerhet inom Försvarsmakten är ett samlingsbegrepp för arbetet med att förebygga olyckor, tillbud och skador – för både personal och materiel. Som handläggare verksamhetssäkerhet arbetar du nära chef och ledning inom områden som arbetsmiljö, yttre miljö och brandsäkerhet. Arbete kopplat till elsäkerhet och BVKF (brandfarliga varor och kemiska föreningar) förekommer i begränsad omfattning, där huvudansvaret ligger på annan specialistfunktion. I denna roll bidrar du främst genom att stödja dessa områden ur ett arbetsmiljö- och samordningsperspektiv, snarare än att själv ansvara för den tekniska eller operativa delen. Rollen innebär att du driver utvecklingsarbete, samordnar och följer upp insatser samt tar fram beslutsunderlag till högre chef. Du kommer även att ha en viktig funktion som kvalitetssamordnare, med fokus på avvikelsehantering och uppföljning – ofta kopplat till arbetsmiljörelaterade frågor.
Du ingår i GE väst stab som består av ett tiotal medarbetare geografiskt spridda inom enhetens område, huvudsakligen civilanställda. Staben ger stöd till enhetschefen inom bland annat personal, säkerhet, planering och administration.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utgöra ett kvalificerat chefsstöd inom verksamhetssäkerhet, exempelvis arbetsmiljö, yttre miljö och brandsäkerhet
Stödja chefer i genomförande av riskbedömningar och verksamhetssäkerhetsanalyser
Följa upp samt vidmakthålla rutiner, riktlinjer och styrande dokument
Samverka med interna och externa aktörer
Bidra till utbildning och kompetenshöjning inom området
Övriga administrativa uppgifter inom staben
Tjänsten innebär resor inom enhetens område, verksamheten är geografiskt spridd inom militärregion väst.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom arbetsmiljö, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office
B Körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och har god helhetssyn samt trivs med att arbeta förvaltnings och- processtyrt. Du trivs med att arbeta självständigt, tar initiativ och driver processer framåt. Du har ett genuint engagemang för det systematiska arbetsmiljö- och verksamhetssäkerhetsarbetet och är bekväm i en stödjande och rådgivande roll gentemot chefer. Din kommunikativa förmåga är god och du har lätt för att arbeta pedagogiskt på organisatorisk nivå.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet med gällande lagstiftning och föreskrifter inom arbetsmiljö, yttre miljö och brandsäkerhet
Erfarenhet av stabsarbete inom statlig myndighetÖvrig information
Civil tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning
Arbetsort: Halmstad
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
I Försvarsmakten benämns befattningen HL verksamhetssäkerhet
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Erik Kristensson. 27-31/7 och från 17/8.
För information om anställningsvillkor kontakta fmtis-j1@mil.se
.
Nås via växeln på 019-393 500
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
301 80 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010518