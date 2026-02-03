Handläggare utlämnande av allmänna handlingar
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vi söker en handläggare för utlämnande av allmänna handlingar som tillsammans med övriga medarbetare vill utveckla arbetet med vår informationshantering på Naturvårdsverket!
Informationshanteringsenheten ansvarar för hantering av myndighetens allmänna handlingar, registratur och förvaltning av arkivet. Enhetens uppgifter inkluderar styrning och stöd kring hur myndigheten ska arbeta med informationshantering, behandling av personuppgifter och dataskydd, pliktleverans av elektroniskt material samt tillgängliggörande av information och datadriven information.
Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor, ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer. Du kommer att välkomnas till ett modernt kontor och ett omväxlande jobb i en organisation med ett viktigt uppdrag.
Myndigheten får många nya uppdrag från regeringen och hanterar olika typer av bidrag och avgifter inom klimat- och miljöområdet. För att underlätta för handläggarna avser vi att utveckla arbetssätt för effektivisera och samordna utlämnandet av allmänna handlingar.
Dina arbetsuppgifter
Du arbetar stödjande och vägledande mot verksamheten samt ta fram internt vägledande material för att säkerställa att processen för utlämnanden genomförs på ett effektivt och rättssäkert sätt.
På egen hand och i förekommande fall i samarbete med verksamhet, registratur, arkiv och verksjuridik handlägger du begäranden av utlämnande av allmänna handlingar från privatpersoner, företag och offentliga aktörer. Detta arbete innebär ofta att ta emot begäran om allmänna handlingar, korrespondera med beställare, söka fram och lämnar ut handlingar och göra sekretessbedömningar samt expediera och registrera utlämnandet.
Vidare ansvarar du för att myndighetens utlämnanden sker i enlighet med interna rutiner och med aktuell lagstiftning.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
• Akademisk examen om minst 180 hp, gärna inom juridik, arkiv- och informationsvetenskap eller samhällsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av utlämnande av allmän handling inklusive sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen
• Mycket goda kunskaper och praktisk erfarenhet av regelverket som styr utlämnande och hantering av allmänna handlingar.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning på myndighet.
Meriterande:
• Erfarenhet av sekretessbedömningar och hantering i samband med det.Dina personliga egenskaper
Som handläggare i utlämnanden har du en utpräglad ansvarskänsla för arbetsuppgifterna och ett noggrant, strukturerar och effektivt arbetssätt. Du har en förmåga att snabbt förstå sammanhang i olika verksamheter och du har ett helhetsperspektiv. Vi ser gärna att du har en god kommunikativ förmåga och att du på ett lättillgängligt sätt kan uttrycka dig i tal och skrift. Dessutom behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad gentemot allmänheten vilket kräver att du agerar utifrån myndighetens policyer, riktlinjer och rutiner. Vi värdesätter hög flexibilitet utan att ge avkall på kvaliteten i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Resor inom landet kan förekomma. Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2026. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Patrick Stenbacka, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), http://www.naturvardsverket.se Jobbnummer
9721584