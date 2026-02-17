Handläggare utlämnande av allmän handling
2026-02-17
Är du jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta
tillsammans med kunniga kollegor? Oavsett plats, situation eller skede i livet vill vi att det ska vara lätt att göra rätt.
Skatteverket är till för alla i samhället och som handläggare inom utlämnande av allmän handling kommer du ha ett lärorikt arbete som innebär handläggning med hög servicenivå. Var med och gör gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du handlägger begäran om utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter från privatpersoner, företag och offentliga aktörer. Med stöd av gällande lagar och regler ska du sedan självständigt och skyndsamt bedöma om begäran kan lämnas ut och i förekommande fall utföra en sekretessprövning.
Inom arbetsuppgiften förekommer ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Utifrån
offentlighetsprincipen är arbetsuppgiften högt prioriterad.
Vi arbetar teambaserat vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor och ni tar stöd av varandra för att klara teamets uppdrag. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra.
Arbetet är kvalificerat och du får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Är du intresserad kan du även delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter.
Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel
arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör personbeskattningsenhet 3 på Personbeskattningsavdelningen med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, byrå, försäkringsbolag eller bank.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Stefan Kilström, sektionschef stefan.kilstrom@skatteverket.se Jobbnummer
9747543