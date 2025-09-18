Handläggare Uppföljning
2025-09-18
Handläggare Uppföljning på Genomförandeavdelningen vid Luftstridsskolan
Om förbandet:
Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid LSS finns Flygvapnets skolor, Flygvapnets utvecklingsenhet samt Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. LSS har en avgörande roll i utvecklingen och tillväxten av framtidens flygvapen.
Om befattningen:
Tjänsten är placerad vid LSS Stab och Genomförandeavdelningen. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att arbeta med uppföljning av förbandets verksamhetsområden, men även att stödja med planering och genomförande av verksamhet och resurser vid förbandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Handlägga och delta i utveckling av uppföljningsprocessen vid förbandet
• Delta i arbetsgrupp för uppföljning av verksamhet och hur resurser använts under verksamhetens genomförande
• Sammanställa underställda enheters redovisningar, ta fram beslutsunderlag till högre chef och återkoppla fattade beslut till underställda enheter
• Delta i planeringsprocessen genom att omhänderta utfall och erfarenheter från genomförande och uppföljning
• Ta fram planeringsunderlag för alla delar av förbandet
• Vara delaktig i framtagandet av interna styrningar/anvisningar samt underlag för verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning. T.ex. lokala bestämmelser, rutiner och förbandets verksamhetsorder
• Delta i övriga uppgifter inom LSS stabPubliceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av administrativt arbete och informationshantering
• Erfarenhet av planering och/eller uppföljning av verksamhet i organisation
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, pedagogisk och målinriktad. Som person är du positiv, prestigelös och inte rädd för att ta tag i nya utmaningar. Du tar initiativ, är lösningsorienterad och har ett intresse av att öka din förståelse för verksamheten samt så har du förmåga att arbeta under tidspress. Du har god förmåga till självständigt arbete inom eget ansvarsområde men fungerar även väl i grupp. Vi ser att du har god analytisk förmåga och kan identifiera väsentligheter samtidigt som du kan urskilja detaljer och sätta dem i ett större perspektiv.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i en stabsfunktion
• Erfarenhet av statligt arbete eller offentlig sektor
• Arbete inom Försvarsmakten, främst inom områden som planering och/eller uppföljning
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem SAP/PRIO
• Erfarenhet av projektledning och/eller utvecklings-och förändringsarbete
• Genomfört värnplikt, militär grundutbildning eller motsvarande
• God kunskap om Flygvapnets organisation och verksamheterÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Befattning: Civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Chef Genomförandeavdelningen Erik Molund, tfn 070-967 61 65
Ställföreträdande chef Genomförandeavdelningen Peter Rask, tfn 076-890 49 93
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S Helena Lemnell via vx 018-19 60 00
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00
Sista ansökningsdag:
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-06.
Din ansökan bör innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
