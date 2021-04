Handläggare Totalförsvar - Länsstyrelsen i Örebro län - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Örebro2021-04-12Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 190 anställda.Länsstyrelsens har ett geografiskt områdesansvar på den regionala nivån. Vårt ansvar innebär att vi ska verka för att verksamhet och insatser mellan kommuner, landsting, räddningstjänst, statliga myndigheter och organisationer samordnas. Länsstyrelsens samordningsansvar sträcker sig över samtliga skeenden både före, under och efter en samhällsstörning. Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.2021-04-12Vi söker en handläggare Totalförsvar till enheten Samhällsskydd och beredskap.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med frågor kring samhällets krisberedskap med fokus på civilt försvar och totalförsvar.Du ska leda och driva myndighetens arbete inom totalförsvarsplaneringen. Du ska kunna företräda myndigheten och leda och driva det förmågehöjande arbetet inom länet och inom militärregionen.Det innebär bland annat att du:leder och driver myndighetens arbete inom totalförsvarsplaneringen/beredskapsplanering och stöttar kommunernas arbete med civilt försvarleder och driver det förmågehöjande arbetet inom länet och inom militärregionsområdetdeltar i myndighetens arbete med planeringsunderlag, bland annat genom att agera länken mellan totalförsvar och risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshanteringgenomför kartläggningar, analyser och sammanställa underlagleder och driver projekt inom verksamhetsområdetplanera och genomföra möten och konferenser inom områdetutbildar och informerar, både till interna och externa aktörervara en kunskapsresurs och stödja övriga medarbetare inom myndigheten och till länets aktörerhandlägger ärenden och besvarar remisserhandläggning av skyddsobjektarbetar i vår kris- och krisorganisation med stabsarbete under en händelseÄven andra frågor inom verksamhetsområdet kan förekomma. Dina arbetsuppgifter utför du under ledning av Beredskapsdirektören och bitr. beredskapsdirektör samt tillsammans med övriga chefer och medarbetare som berörs av området krisberedskap och civilt försvar samt med andra aktörer i länets krishanteringssystem.Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller mångårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du har erfarenhet av att leda och agera utifrån ledar- och projektledarrollen. Du har också erfarenhet av att genomföra kartläggning, analyser och att sammanställa beslutsunderlag. Du har erfarenhet av att hålla i utbildnings- och informationsinsatser och har kunskap om projektledning.Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete med civilt försvar och signalskydd inom en myndighet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av krisorganisations- och stabsarbetet under pågående samhällsstörning och erfarenhet av samhällets krishanteringssystem och civilt försvar och totalförsvar.Som person är du strukturerad, flexibel, stresstålig och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har även god förmåga att slutföra och implementera resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan tala inför en grupp oavsett storlek. Du hanterar många olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt.Mycket god kunskap och färdighet i office-programmen krävs.Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Körkort för bil krävs.AnställningenAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: HeltidTillträde: Enligt överenskommelseProvanställning kan komma att tillämpas.Välkommen med din ansökan senast 2 maj 2021.Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas. Tjänsten kan innebära krigsplacering.Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Länsstyrelsen i Örebro län5686426