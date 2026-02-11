Handläggare tillståndsärenden - sommarjobb
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Rättsenheten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-02-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Rättsenheten i Luleå
Vill du bli en del av något större och bidra till ett hållbart och tryggt samhälle?
Vill du jobba tillsammans med oss under sommaren 2026?
Vi erbjuder dig en möjlighet att lära dig och utvecklas inom området handläggning av tillståndsärenden.
Du kommer att ansvara för att bereda och handlägga ärenden som bland annat handlar om bevakningsföretag, stiftelser, och begravningsfrågor.
Beroende på dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan även andra arbetsuppgifter inom rättsenhetens arbetsområde bli aktuella.
På rättsenheten får du en bred insyn i många av samhällets olika rättsområden. Vi ansvarar bland annat tillsammans för att bereda och besluta i ett stort antal allmänna förvaltningsärenden. Vi genomför tillsyn, tillståndsgivning och kontroll inom en mängd olika områden. Vidare bereder och beslutar vi i överklagningsärenden inom olika rättsområden, bland annat enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Enheten ansvarar även för det arbete som länsstyrelsen har som valmyndighet.
Om dig
Vi söker dig som:
- studerar vid eller har examen från juristprogrammet, rättsvetarprogrammet eller annan juridisk akademisk utbildning på högskolenivå som vi bedömer som likvärdig.
- har god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska.
- har vana av att arbeta med och lära dig olika datorprogram.
Vi ser det som meriterande om du har:
- relevant erfarenhet från arbete inom offentlig sektor
- har erfarenhet av myndighetsutövning
Som person har du förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Vidare har du hög integritet. I ditt arbete är du noggrann, analytisk och kan växla mellan olika arbetsuppgifter/ärenden som är i olika faser i handläggningen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Bra att veta
Tjänsten är ett sommarjobb perioden juni till september.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd. Publiceringsdatum2026-02-11Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-2346-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
(org.nr 202100-2478) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Rättsenheten Kontakt
Jenny Blom 010-2255481 Jobbnummer
9737690