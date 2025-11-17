Handläggare till verksamhetsområde Gävle
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.
Vi söker en handläggare som vill vara en del av vårat team. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Handläggare är en nyinrättad roll inom verksamhetsområde Gävle, vilket kommer att innebära att du delvis kommer att vara med och utforma rollen själv. Du kommer att ha ett nära samarbete och vara en stödjande roll gentemot ledningsgruppen som består av kriminalvårdschef och nio stycken kriminalvårdsinspektörer. I din roll ingår att stödja ledningen att nå verksamhetens mål och bibehålla en god arbetsmiljö. Som handläggare bistår du ledningsgruppen med samordning av övergripande processer för verksamhetsområdet genom uppföljning, handläggning och administration enligt arbetsuppgifter som bland annat inkluderar rättsvård, systematisk arbetsmiljöarbete och underlag till organisatoriska förändringar.
Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. I organisationen finns ytterligare en handläggare som har ett mer riktat fokus på HR-relaterade frågor. Då handläggarna är tänkta att arbeta gemensamt över hela verksamhetsområdet kan det därför bli aktuellt att arbeta även gentemot det området.Kvalifikationer
I rollen som handläggare har du ett strategiskt arbetssätt och ett brett perspektiv på frågor. Du arbetar bra med komplexa frågor och har förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Vi söker dig som uppskattar struktur! Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar, påminner och följer upp. Du samarbetar bra med andra människor genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har lätt att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. Av vikt är även att du styrs av mål- och resultat tänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vi ser därför vikten av att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan förändra din inriktning när målen ändrar sig.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen, exempelvis inom samhälls- eller rättsvetenskap, juridik eller HR. Alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• God vana av att arbeta med MS Office
• B-körkort
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av konsultativt stöd mot ledningsfunktion
• Erfarenhet av arbete som kräver samverkan och/eller samordning
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
• Erfarenhet av arbete i projekt eller större uppdrag
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
• Erfarenhet av arbete inom HR
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
