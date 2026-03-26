Handläggare till utrikespolitisk myndighet
2026-03-26
Har du erfarenhet av arbete med ärendehandläggning? Vill du arbeta på en växande myndighet med uppgifter som rör svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik? Då kanske det här är rollen för dig!
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, söker nu en handläggare till enheten för krigsmateriel med placering i gruppen för verksamhetskontroll och internationella samarbeten (VIS).
Som handläggare ansvarar du för tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande, samt ärenden gällande ingående av avtal om internationella samarbeten, avseende krigsmateriel. Du arbetar självständigt fram beslutsunderlag och föredrar ärenden för beslutsfattare. I din roll har du regelbundna kontakter med andra myndigheter och svenska företag.
• Akademisk examen inom juridik eller statsvetenskap
• Minst 1 års aktuell och relevant erfarenhet av ärendehandläggning eller tillståndsprövning inom offentlig sektor
• Mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med exportkontrollfrågor
• Erfarenhet av arbete inom RegeringskanslietDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i omfattande material. Du har ett strukturerat angreppssätt för att driva dina processer framåt och levererar med hög kvalité inom utsatta tidsramar. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ samtidigt som du har hög integritet. Du har hög arbetsförmåga och är van att arbeta under tidspress.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetsgruppen
Som handläggare är du placerad på enheten för krigsmateriel som ansvarar för all tillståndsprövning enligt lagen om krigsmateriel och för ISP:s internationella samverkan på området.
Enheten består av två grupper; Gruppen för verksamhetskontroll och internationella samarbeten (VIS-gruppen) och analysgruppen. VIS-gruppen ansvarar för tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel, ärenden gällande ingående av avtal om internationell samverkan samt ärenden rörande klassificering av krigsmateriel.
Om anställning på ISP
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete mycket begränsad.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med säkerhets- och utrikespolitisk inriktning. Myndighetens kärnuppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande myndighet belägen i Solna. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är över 100 medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Arbetet kräver ett flexibelt tänkande och en förmåga att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och nyrenoverade lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på effektivitet och objektivitet samt god service. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar.
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 16 april 2026. Referensnummer 2026-9.2-0017. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
