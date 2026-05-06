Handläggare till utbildningsförvaltningen
2026-05-06
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativa myndighetsprocesser inom kommunal förvaltning och som vill bidra till att skapa en modern, rättssäker och serviceinriktad utbildningsadministration. Som handläggare blir du en del av enheten Stöd och service.
Inom enheten arbetar 25 medarbetare - 13 handläggare, tre utredare, en jurist, en säkerhetsspecialist, en lokalstrateg och sex systemförvaltare - som rapporterar till utbildningsförvaltningens administrative chef. Fyra av medarbetarna fungerar som processledare.
Enhetenansvarar för att utveckla de centrala stöd- och serviceprocesserna gentemot chefer, förskolor, skolor, enheter, invånare och fristående förskolor och skolor. Våra intressenter har vi inom utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen med gymnasium, komvux, KAA och Arbetsmarknadscenter.
Ditt uppdrag
I rollen får du en central funktion i arbetet med att säkerställa kvalitativa administrativa processer relaterade till våra verksamheter, barn och elever, oavsett skolform eller huvudman. Du kommer i huvudsak ansvara för skolskjutsprocessen med följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handlägga ansökningar om skolskjuts för grundskola och anpassad skolform
Besvara telefonsamtal och inkommande mejl
Granska och bedöma intyg
Kontrollera och hantera fakturor samt begära krediter vid behov
Administrera transportbeställningar till skoltaxi
Arbeta med systemunderhåll och registervård i Optiplan
Administrera användare och behörigheter i Optiplan
Hantera synpunkter och överklaganden
Beställa och administrera SL-kort
Informera skolor om viktiga datum och transportfrågor
Förbereda och skicka delegationsbeslut inför nämndmöten
Arbeta med avvikelser, vitesförelägganden och genomföra månadsuppföljning
Medverka i upphandlingar, förbereda avtal och utföra direktupphandlingar.
Vara kontaktperson för skolskjutsleverantörer
Göra bedömningar av säkra skolvägar och uppdatera vägrestriktioner
Du kommer även ansvara för omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och vara delaktigi andra administrativa processer.
Du kommer arbeta nära andra funktioner och bidra till att våra processer är effektiva, rättssäkra och anpassade till verksamheternas behov.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete med administrativa myndighetsprocesser inom kommunal förvaltning, och då särskilt skolskjuts. Du behöver ha en god förståelse för skolsystemet och meriterande är ifall du har erfarenhet av administrativt arbete inom en skolverksamhet. Det kommer vara väldigt viktigt att du har goda datakunskaper, en digital mognad och intresse för digital utveckling.
För att lyckas i rollen kommer dina personliga egenskaper vara avgörande. Du behöver vara flexibel, nyfiken på att lära nytt samt ha en mycket god förmåga att kontinuerligt effektivisera dina arbetssätt genom att systematisera och strukturera ditt arbete för att kunna arbeta självständigt, i nära samarbete med andra. Tjänsten kan komma att förändras med ökade ansvarsområden efter hand ifall behoven inom förvaltningen och enheten förändras.
Du behöver vara processorienterad och trygg i att navigera i komplexa frågor i syfte att nå uppställda mål och resultat. Med fokus på att ge mycket hög service till våra intressenter behöver du även vara kvalitetsmedveten och initiativtagande.
Det kommer vara viktigt att du vågar tänka nytt och att du vill bidra till förbättringar både i din egen roll och i de olika sammanhang du kommer arbeta, såväl inom enheten och utbildningsförvaltningen som inom kommunen i stort.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Enheten för stöd och service är nyinrättad sedan årsskiftet, så du kommer kunna vara med och påverka dess utveckling. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084), http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Stöd och service Kontakt
Anders Roxström anders.roxstrom@haninge.se +4686065064
9896021