Handläggare till Stabsenheten
Uddevalla Kommun / Administratörsjobb / Uddevalla Visa alla administratörsjobb i Uddevalla
2026-06-15
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Vill du vara med i utvecklingen av Uddevalla kommuns arbete?
Sök då tjänsten som strukturerad och serviceinriktad handläggare till Samhällsbyggnadsförvaltningens Stabsenhet, enheten där allting händer!
Du kommer ingår i enhetens team förvaltningsstöd, ett engagerat team där stöd till övriga förvaltningen, samarbete, utveckling och gott bemötande står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande men bland annat kommer du arbeta med:
Registrera inkommande handlingar
Administrera och följa ärenden genom hela processen
Expediera beslut och andra handlingar
Säkerställa korrekt diarieföring och arkivering
Samordning för förvaltningens styrdokument
Personalredogöring
Ekonomiadministration
Stöd och/eller medverka i processutveckling och förbättringsarbete
Vem söker vi?
Vi söker dig som har kompetens och/eller erfarenhet att arbeta inom offentlig förvaltning gärna med inriktning mot samhällsbyggnad.
Du är van att självständigt prioritera och driva ditt arbete framåt.
Du är strukturerad, noggrann och trygg i att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt.
Du har en hög medvetenhet kring service och kvalitet och du medverkar aktivt till ett gott arbetsklimat i samarbeten med kollegor.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta ett arbete med många kontaktytor, återkommande processer och tydliga deadlines.
Eftersom rollen innebär nära samarbete med både kollegor, chefer och förtroendevalda behöver du vara kommunikativ, prestigelös och ha lätt för att skapa goda relationer. Du är också bekväm med att tala inför grupper och kan agera professionellt i offentliga sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat handläggning- och förbättringsarbete inom kommunal verksamhet och har arbetat inom två eller flera av följande områden:
ärendeadministration
ekonomiadministration
personaladministration
processutveckling
Du har god digital kompetens, är en van användare av olika verksamhetssystem och har god kunskap och erfarenhet av digital utveckling. Vidare uttrycker du dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete
kunskap om kommunallagen samt offentlighets- och sekretesslagstiftningen
erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
erfarenhet av administrativ samordning
erfarenhet av processutveckling
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisationÖvrig information
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Intervjuer planeras att genomföras v.27-28
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stabsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Jill Marcusson jill.marcusson@uddevalla.se 0522-697359 Jobbnummer
9963242