Handläggare till Serviceresor och bostadsanpassning
Norrköpings kommun / Rese- och trafikjobb / Norrköping Visa alla rese- och trafikjobb i Norrköping
2025-12-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Motiveras du av att leverera service med hög kvalitet och trivs i en administrativ och självständig roll? Vill du dessutom arbeta i en verksamhet där struktur och bemötande gör skillnad för många? Då kan du vara vår nästa Handläggare inom samhällsbetalda resor!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Enheten för samhällsbetalda resor är en viktig del av Samhällsbyggnadskontoret och Norrköpings kommun. Här arbetar vi tillsammans för att säkerställa tillgängliga, rättssäkra och smidiga resor för våra medborgare.
Vår enhet består av 13 engagerade och hjälpsamma medarbetare, 2 gruppledare och enhetschef, som tillsammans skapar en härlig arbetsmiljö genomsyrad av gott samarbete, ansvarstagande och ett starkt driv att leverera god kvalitet!
Nu söker vi en service- och utvecklingsinriktad Handläggare som vill vara med och bidra med sin kompetens i teamets fortsatta arbete och utveckling framåt!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som Handläggare på enheten för samhällsbetalda resor är du en central kontaktpunkt för medborgare som vänder sig till oss. Ditt uppdrag är att möta dem med professionalism, lyhördhet och hög servicenivå utifrån deras individuella behov. Du ansvarar även för hantering av ärenden i Infracontrol, där du tar emot, bedömer och handlägger ärenden eller säkerställer att de förmedlas vidare till rätt funktion.
Du bidrar med kvalitet och rättssäkerhet genom att du har ett övergripande ansvar för enhetens arkiv där du arbetar strukturerat med arkivering, gallring och ordning av handlingar i enlighet med gällande informationshanteringsplan.
Tillsammans med vår andra handläggare är du med och servar kommunens invånare i frågor som rör färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och riksfärdtjänst. Inom färdtjänsten har du framför allt kontakt med äldre medborgare som behöver stöd och vägledning kring ansökningar, handläggning och beslut samt enklare justeringar i myndighetsbeslut utifrån förändrade behov.
Hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning inom administration och ekonomi. Du har erfarenhet av arbete inom systemet Viva och gärna av administrativt arbete, myndighetsutövning och handläggning. Vi ser även positivt på om du har kunskap om kommunala processer.
Vidare arbetar du självständigt och strukturerat, planerar och prioriterar effektivt även vid högre arbetsbelastning med fokus på kvalitet och mål. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt, och du bidrar med engagemang och service i både interna och externa kontakter.
Du är kommunikativ och trygg i mötet med människor, även i samtal som kan vara känsliga eller där medborgaren befinner sig i en svår livssituation. Med ett professionellt och respektfullt bemötande skapar du förtroende. Som person är du trygg, flexibel och trivs i en dynamisk miljö där samarbete och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Hos oss möts du av en stimulerande och varierad arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt, arbeta nära engagerade kollegor och vara med och påverka verksamhetens fortsatta utveckling.
Känns det här som ett uppdrag för dig? Då är du varmt välkommen in med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Ja delvis, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 11 januari
Kontakt: Enhetschef Hanna Andersson, 011-15 34 24, hanna.andersson@norrkoping.se
eller HR-konsult rekrytering, Sofia Örtegren, sofia.ortegren@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9661909