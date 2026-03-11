Handläggare till Säkerhetsavdelningens kansli
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi söker nu två handläggare till avdelningens kansli.
Säkerhetsavdelningen har nationellt- och verksamhetsansvar för säkerhetsarbetet inom Polismyndigheten. Avdelningen är kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt när det gäller säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsfrågor. Säkerhetsavdelningens huvudansvarsområden är personalsäkerhet, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetsskyddad upphandling, signalskydd och medarbetarskydd.
Säkerhetsavdelningen är en av myndighetens nationella avdelningar och är organiserad i en operativ del med åtta ansvarsområden, en stödjande del med två ansvarsområden samt ett avdelningskansli. Avdelningskansliet leds av kanslichefen och är ingången till Säkerhetsavdelningen. Här arbetar i dag medarbetare med olika kompetenser med huvuduppdraget att stötta och stödja avdelningens chef samt avdelningens organisatoriska enheter. Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär bland annat att:
Hantera inkommande remisser, delningar, samråd och andra sedvanliga förvaltningsrättsliga göromål
Samordna och bereda beslut om åtgärder med anledning av interna och externa granskningar från exempelvis Internrevisionen, tillsyn vid RPCK, Riksrevisionen mfl.
Stöd och strategisk rådgivning till avdelningschefen och kanslichefen samt ledningsgrupp
Bereda underlag till Polismyndighetens nationella strategiska ledningsgrupp och förvaltningschefsforum
Stödja avdelningen i juridiska frågor kopplat till säkerhetsskyddslagstiftningen
Vid behov stödja ansvarig kollega och hantera avdelningsgemensam administration, inklusive posthantering, diarieföring, arkivering och avdelningens gemensamma funktionsbrevlådaKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Mångårig arbetslivserfarenhet i närtid av handläggning av förvaltningsärenden som Polismyndigheten bedömer som relevant för tjänsten
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även i närtid har:
Aktuell kunskap och erfarenhet om de lagar och förordningar som regleras i säkerhetslagstiftningen och skyddslagen
Erfarenhet av arbete inom säkerhetsskyddsområdet
Erfarenhet av att hantera remisser, delningar, samråd och andra sedvanliga förvaltningsrättsliga göromål
Erfarenhet av att stötta och ge råd i juridiska frågor
Erfarenhet av kvalificerad handläggning inom myndighet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänstenDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen krävs att du kan arbeta självständigt och resultatinriktat, med verksamheten i fokus. Du har förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Arbetsuppgifterna kan växla fort och därför behöver du vara flexibel och kunna ställa om till nya arbetsuppgifter. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga. Du gillar att samarbeta på olika organisatoriska nivåer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare
Välkommen med din ansökan i form av CV och urvalsfrågor via vår hemsida senast den 18 mars 2026. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A149.237/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
Polismyndigheten
Jimmy Liljebäck
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: jimmy.liljeback@polisen.se 070-398 94 07
9789993