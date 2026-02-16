Handläggare till regional samordnad bemanningsplanering, Linköping
2026-02-16
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som personalplanerare kommer du att arbeta med både kort- och långsiktig planering av personal till våra verksamhetsområden i regionen. Du kommer att vara en del av teamet Samordnad Bemanning där majoriteten av arbetsgruppen är placerade på regionkontoret i Linköping.
Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ, serviceinriktad och uppskattar utmaningar som driver på resultat.
I din roll som bemanningsplanerare arbetar du med:
• Kontinuerlig kontakt med kärnverksamheten och tillgodose verksamhetens dagliga behov
• Arbeta med kort och långsiktiga vakanser
• Semester och utbildningsplanering
• Prognosticera och planera bemanningen på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt
• Planering av personal enligt lagar, rutiner och kollektivavtal
• Proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål
Vi söker nu en ny planerare, som vill jobba i en spännande och viktig roll.Kvalifikationer
Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar ansvar för din uppgift. Du arbetar bra med andra människor. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Gymnasieexamen eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av bemanningsplanering / rangering
* Erfarenhet av större personal- och bemanningssystem, exempelvis Heroma
* Mycket god kunskap om bemanningsplanering
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God kunskap om lagar och avtal
* Mycket god datorvana
Det är meriterande om du har:
* Ytterligare utbildning inom arbetsrätt, personalvetenskap
* Ytterligare utbildning inom lönehandläggning
* Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor
* Erfarenhet av statliga kollektivavtal
* Erfarenhet av Heroma
* Erfarenhet av lönehandläggning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
