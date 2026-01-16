Handläggare till Rättsenheten
2026-01-16
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
På Rättsenheten får du en bred insyn i många av samhällets olika rättsområden.
Vi ansvarar bland annat tillsammans för att bereda och besluta i ett stort antal allmänna förvaltningsärenden. Vi genomför tillsyn, kontroll och tillståndsgivning inom en mängd olika områden. Vidare bereder och beslutar vi i överklagningsärenden inom olika rättsområden, bland annat enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.
Som handläggare vid Rättsenheten ansvarar du för handläggning av förekommande ärenden inom enheten, med särskilt fokus på bevakningsföretag, deponeringsärenden och trafikärenden.
Arbetet innebär självständig handläggning av kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden. I tjänsten ingår beslutsfattande i viss utsträckning, samtidigt som du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag inför länsjuristens ställningstaganden. All handläggning ska ske rättssäkert och effektivt, med hög grad av transparens och god service.
Beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens kan även andra arbetsuppgifter inom rättsenhetens ansvarsområde komma att bli aktuella.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ska du som lägst ha gymnasieutbildning samt minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet inom offentlig förvaltning. Det är meriterande med akademisk utbildning inom offentlig förvaltning samt med erfarenhet från rättsområden inom ramen för länsstyrelsens verksamhet. Du behöver ha god datorvana, skriver och talar god svenska samt körkort.
Som person är du kommunikativ i både tal och skrift samt arbetar strukturerat och noggrant. Du har god samarbetsförmåga och kan på ett pedagogiskt sätt kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Du är självständig och tar eget ansvar för att driva ärendehandläggningen framåt, med god initiativförmåga. Vidare är du flexibel och prestigelös i förhållande till dina arbetsuppgifter, vilket gör att du lätt kan växla mellan olika arbetsuppgifter vid behov.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2026.
Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Länsstyrelsen erbjuder flexibelt arbetsliv vilket handlar om att skapa förutsättningar för en god
Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2026.
Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2026.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Månadslön
