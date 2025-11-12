Handläggare till Rättsenheten
Länsstyrelsen I Örebro Län, Avdelningen För Verksamhetsstöd, Rättsenheten / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-11-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Örebro Län, Avdelningen För Verksamhetsstöd, Rättsenheten i Örebro
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
På Rättsenheten får du en bred insyn i många av samhällets olika rättsområden.
Vi ansvarar bland annat tillsammans för att bereda och besluta i ett stort antal allmänna förvaltningsärenden. Vi genomför tillsyn, kontroll och tillståndsgivning inom en mängd olika områden. Vidare bereder och beslutar vi i överklagningsärenden inom olika rättsområden, bland annat enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.
Vi erbjuder dig en möjlighet att lära dig och utvecklas inom området handläggning av förvaltningsärenden. Du kommer att ansvara för att bereda och handlägga ärenden samt arbeta med olika administrativa uppgifter kopplat till myndighetens centrala ärendeservice så som utlämningar, delgivningar och annan administration.
Beroende på dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan även andra arbetsuppgifter inom rättsenhetens arbetsområde bli aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- studerar eller har studerat vid jurist- eller rättsvetarprogrammet
- har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning på kommunal, regional eller nationell nivå
- har god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligen och skriftligt på svenska
- har vana av att arbeta med och lära dig olika datorprogram.
Vi ser det som meriterande om du har:
- relevant erfarenhet från arbete inom länsstyrelsen
- erfarenhet av att handlägga stiftelseärenden
- erfarenhet av att arbeta i Platina eller annat ärendehanteringssystem.
Som person har du förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Vidare har du hög integritet. I ditt arbete är du noggrann, analytisk och kan växla mellan olika arbetsuppgifter/ärenden som är i olika faser i handläggningen.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad till och med den 31 mars 2026.
Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Det finns inte möjlighet till distansarbete eftersom arbetsuppgifterna kräver att du är fysiskt på plats.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2025.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-xxxxx-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Örebro län
(org.nr 202100-2403) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Örebro Län, Avdelningen För Verksamhetsstöd, Rättsenheten Kontakt
Christina Schöön 010-2248300 Jobbnummer
9601674