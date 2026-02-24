Handläggare till Praktiksamordning 60-100 %
2026-02-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Är du en serviceinriktad och lösningsfokuserad person som trivs med varierande arbetsuppgifter och perioder av högre tempo? Har du erfarenhet av administration eller handläggning med mycket kontakter kan detta vara rätt roll för dig. Hos oss arbetar du nära engagerade kollegor i ett sammansvetsat team.
Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner med sammanlagt 270 000 invånare. Tillsammans blir vi starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt. Vi arbetar för ett hållbart samhälle med fokus på tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områden som infrastruktur och kollektivtrafik, näringsliv, klimat och miljö, kultur, kompetensförsörjning, utbildning och hälso- och sjukvård. Som medarbetare på Fyrbodals kommunalförbund får du en trevlig och dynamisk arbetsplats med ungefär 65 välkomnande kollegor med många olika professioner och uppdrag. Dina kollegor tycker att samarbete och teamkänsla är viktigt. Förbundets ledord är framåt, forum, flerstämmigt och förtroende.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Praktiksamordning Fyrbodal har i uppdrag att samordna och stödja våra medlemskommuner i hanteringen av olika praktikformer såsom PRAO, APL/LIA och VFU. Den administrativa hanteringen sker i verktyget Praktikplatsen.se, där du tillsammans med kollegorna agerarar support för användare i Fyrbodalsområdet.
En betydande del av uppdraget består även av att anskaffa praoplatser för flera av våra medlemskommuner. I detta säljfokuserade arbete är telefon och mejl viktiga arbetsverktyg, och din förmåga att kommunicera obehindrat med olika målgrupper är en avgörande framgångsfaktor. Du kommer att ha kontakt med såväl näringslivet som kommuner och skolor.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och varierar från rutinmässiga administrativa moment till mer komplexa uppgifter som kräver god social och pedagogisk förmåga och förmåga att skapa engagemang i dialog. Arbetet sker i ett team med engagerade kollegor och följer tydliga tidplaner, men du behöver ha ett gott självledarskap och ta ansvar för din egen planering och en effektiv prioritering.
Grunduppdraget omfattar 60%, tjänsten kan utökas upp till 100% om erforderliga beslut fattas om projekt rörande utveckling av APL.
Arbetsuppgifterna kan sammanfattas i följande punkter:
Anskaffa praoplatser för medlemskommuner efter dialog om behoven
Ge support och service till användare i Praktikplatsen.se
Informera och utbilda användare i systemet
Tillsammans med kollegor bidra till utveckling av praktiksamordningKvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande
God IT-vana och erfarenhet av support i digitala system
Erfarenhet av kommunikativt och säljinriktat arbete via telefon och mejl
Mycket god administrativ förmåga
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer
Uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt har goda kunskaper i engelska
Personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten
Arbetet kräver lyhördhet, uthållighet, god social och pedagogisk förmåga samt ett högt mått av integritet. Du har förmåga att prioritera och arbeta effektivt även i perioder med högre tempo. Vi tror att du är en lagspelare som trivs i ett tydligt ramverk, där du tillsammans med ditt team får möjlighet att utveckla arbetssätt och rutiner. Du tycker att det är kul att jobba med sälj. Övrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Anställningsform: tillsvidare/projektanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
