Handläggare till Placering och skolskjuts
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-06-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Vill du ta dig an nya utmaningar inom administration och arbeta med placeringsärenden inom Västerås stad? Vi söker nu två engagerade handläggare till vår avdelning för placering och skolskjuts.
Vår avdelning tillhör Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi ansvarar för myndighetsutövning i handläggning av placeringar för barn och elever inom förskola, grundskola och fritidshem, samt hanterar ansökningar till skolskjuts. Med 13 handläggare med olika kompetenser under samma tak erbjuder vi en miljö präglad av kollegialt lärande och samarbete.
Vi strävar efter att vara en flexibel arbetsplats där gränsöverskridande arbete uppmuntras. Det finns också möjligheter till enhetsöverskridande samarbeten, såsom samarbete med enheten för digitalisering och utveckling, rektorer och ekonomiansvariga. Vår hemvist är i Stadshuset.
Om du är redo att ta dig an spännande utmaningar och bidra till vår avdelnings framgång i att säkerställa en effektiv och rättssäker placering av barn och elever, är du välkommen att söka till oss!Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu förstärkning inom placering till grundskolan, förskolan och fritidshem hos oss. Som handläggare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara hantering av ansökningar för placeringar i grundskolor, förskolor och fritidshem där det även ingår en viss del av systemadministration. Det är avgörande att du har förmågan att navigera genom komplexa processer och regelverk eftersom detta utgör en stor del av arbetsuppgifterna.
För att trivas i uppdraget är du intresserad av att driva utvecklingsarbete och effektivisera processer. Du bör vara flexibel och trivas med förändringar eftersom tjänsten kan komma att förändras över tid. En nyfiken och utforskande inställning är också viktigt för att kunna hantera nya utmaningar och möjligheter som kan uppstå i arbetet.
Din kompetens
För tjänsten krävs en relevant högskoleutbildning, gärna inom pedagogik. Du har sedan tidigare erfarenhet av att administrera och hantera olika typer av ärenden i digitala system. Dessutom är det av stor vikt att du besitter mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Detta är avgörande för att kunna kommunicera effektivt och hantera olika dokument och regelverk i ditt uppdrag. Har du tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete och kunskap om skollagen ses det som ett plus.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett omväxlande och samhällsviktigt arbete där du får bidra till en rättssäker och effektiv hantering av placeringar för barn och elever i Västerås stad. Du blir en del av ett kunnigt och hjälpsamt team med stort fokus på samarbete och kollegialt lärande.
Läs mer om Barn- och utbildningsförvaltningen här:www.vasteras.se/barnochutbildningsforvaltningen
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen. Under annonseringsperioden är rekryterande chef nåbar för frågor via e-post.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Katja Bodman katja2.bodman@vasteras.se 021-39 23 26 Jobbnummer
9971817