Handläggare till personal- och löneadministration 1st line support
Kriminalvården, Sektionen för personaladministration / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-09-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion samt myndighetens växelfunktion. Målet med KSC är att minska administration för chefer och klientnära personal genom en blandning av centralisering och utökat stöd.
Tjänsten är placerad inom Sektionen för Personal och löneadministration. Sektionens arbete omfattar bland annat löne-, personal- och schemaadministration, reseräkningar och utlägg samt support inom dessa områden. Som medarbetare på sektionen erbjuds du en trygg anställning med bra anställningsförmåner. Dessa innefattar förmånliga semestervillkor, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt möjligheten till distansarbete.Publiceringsdatum2025-09-28Arbetsuppgifter
Som handläggare i vår första linje support kommer du vara en viktig resurs för att hjälpa myndighetens anställda med frågor och stöd relaterade till personal- och löneadministration. Du guidar i system och besvarar frågor främst via telefon, men även via mail och ärendehanteringssystem.
I rollen som handläggare arbetar du aktivt med ständiga förbättringar av rutiner och arbetssätt. Du arbetar i team där du och dina kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag och bidrar till måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Som person arbetar du bra med andra människor, är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom lön eller personaladministration eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av lön eller personaladministration i närtid
• Erfarenhet av kundservice eller support
• Erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Mycket god datorvana
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av personalsystemet Heroma
• Erfarenhet av personalarbete inom offentlig sektor
• Erfarenhet av arbete med statliga kollektivavtal och löneprocesser
• Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för personaladministration Kontakt
Gruppchef
Annelie Sunnermalm 076-134 42 88 Jobbnummer
9529748