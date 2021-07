Handläggare till Patientnämnden Dalarna - Region Dalarna - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Falun

Prenumerera på nya jobb hos Region Dalarna

Region Dalarna / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Falun2021-07-07Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVill du vara med och bidra till ökad kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården i Region Dalarna? Tycker du att det skulle vara spännande att arbeta med patientsäkerhetsfrågor där patientens rättigheter och synpunkter tas tillvara?Patientnämnden är en fristående och opartisk förvaltning som är i ständig utveckling. Förvaltningen arbetar på uppdrag av en politisk nämnd. Patientnämndens huvudsakliga uppdrag är att handlägga patienters och närståendes synpunkter och klagomål på vården och att främja deras kontakter med hälso- och sjukvården samt tandvården. Arbetet innebär information och upplysning utifrån relevant lagstiftning avseende patientens rättigheter/skyldigheter. Andra prioriterade uppdrag är att informera allmänhet, vårdpersonal och andra berörda om verksamheten. Genomföra fördjupade analyser av inkomna synpunkter och klagomål och rapportera iakttagelser/avvikelser till vårdgivare, ledning, politiker och myndigheter. Genom detta bidrar vi i arbetet med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. I uppdraget ingår även ansvar för att rekrytera och tillsätta stödpersoner till patienter som vårdas under tvångslagstiftning.Förvaltningens kansli är beläget på regionkontoret i Falun och där arbetar chef samt fyra handläggare.Som handläggare kommer du att handlägga enskilda patientärenden och ha kontakt med patienter, närstående, personal och chefer för olika verksamheter och myndigheter. Du skapar förtroende och ger god service till patienter och närstående samt till verksamheter. Arbetet består företrädesvis av telefonkontakter men även av personliga möten. Du bidrar vid fördjupade analyser av inkomna synpunkter och klagomål. I arbetet ingår att planera och hålla i informationsinsatser för mindre och större grupper. Utöver detta kommer du att utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt tvång.Vi söker nu en handläggare, tillsvidareanställning.KVALIFIKATIONERFör rollen som handläggare vid Patientnämnden krävs att du:har relevant högskoleutbildning för arbete inom hälso- och sjukvårdhar god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrifthar goda datakunskaperhar förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andraKörkort erfordras då resor ingår i tjänstenHar du erfarenhet från olika delar av hälso- och sjukvården, administrativt arbete, att organisera och planera processer, projekt och arbetsuppgifter samt kunskap om fördjupat analysarbete är detta meriterande.Att ta ansvar för ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter i en verksamhet under ständig förbättring är en självklarhet för dig. På ett tydligt sätt ger och tar du emot information och anpassar ditt kommunikationssätt och innehåll till mottagaren. Du bidrar till gott samarbete och intern handledning tillsammans med dina arbetskamrater.Vi kommer att påbörja intervjuer under vecka 33.Välkommen med din ansökan!2021-07-07Vårdförbundet marion.vaeggemose@vardforbundet.se Vision vision.falun@regiondalarna.se SACO saco.dalarna@regiondalarna.se Ledarna ledarna.dalarna@regiondalarna.se Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobbVi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillträde enligt överenskommelse. TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08REGION DALARNA5850714