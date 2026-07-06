Handläggare Till Ncsc:s Cybersäkerhetsrådgivning
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2026-07-06
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Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, söker nu en handläggare i vår cybersäkerhetsrådgivning med uppgift att delta i arbetet med att bygga upp centrets verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som handläggare i cybersäkerhetsrådgivningen blir du en del av NCSC och kontoret för förmågeutveckling, partnerskap och systematisk cybersäkerhet. Här arbetar vi för att stärka och samordna samhällets cybersäkerhet genom samverkan, kunskapsutbyte och stöd till olika aktörer. Kontoret är en nationell mötesplats och kontaktpunkt för samverkan och informationsutbyte och ansvarar bland annat för strategisk analys, regel- och styrningsarbete, stöd, kompetensutveckling, övningar samt samverkan nationellt, inom EU och internationellt. Kontoret har också en stödjande roll vid cyberkrishantering.
I detta uppdrag utgör rådgivningen en central del, där du stöttar organisationer – främst inom samhällsviktig verksamhet – i arbetet med att bedriva ett förebyggande och systematiskt cybersäkerhetsarbete utifrån NCSC stödmaterial. Du hanterar och besvarar inkommande ärenden och e-post i funktionsbrevlådor, bokar och genomför rådgivningssamtal via videokonferens, följer upp ärenden, sammanställer statistik och säkerställer att diarieföring sker enligt gällande rutiner. Samtidigt tar du tillvara erfarenheter från rådgivningen och bidrar aktivt till att utveckla stödmaterial, arbetssätt och processer.
För att lyckas i rollen trivs du med många kontaktytor och känner dig trygg i att navigera mellan olika typer av organisationer. Du sätter dig snabbt in i mottagarens behov och anpassar ditt stöd efter personens förkunskaper. Med ett pedagogiskt och målgruppsanpassat arbetssätt gör du komplexa frågor begripliga och ger råd som gör skillnad.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen, exempelvis som systemvetare, ingenjör eller statsvetare, samt minst 15 hp inom cybersäkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, OT-säkerhet eller riskhantering
Goda kunskaper i Office 365
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt läs- och hörförståelse
Vi ser det som meriterande om du har:
Mer än 15 hp inom relevanta områden såsom cybersäkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, OT-säkerhet eller riskhantering.
Ingen arbetslivserfarenhet inom området krävs, men vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet i någon form.
Erfarenhet från kundtjänst eller andra serviceyrken
Erfarenhet av praktiskt eller strategiskt arbete med cybersäkerhet, inklusive informationssäkerhet, IT-säkerhet, OT-säkerhet eller riskhantering.
Kunskap i Microsoft Dynamics
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en serviceinriktad specialist som kommunicerar engagerat och anpassar sitt budskap pedagogiskt efter mottagaren. Du är lugn i ditt bemötande, lösningsorienterad och fungerar som en trygg kunskapsresurs för dina kollegor.
Om NCSC och FRA
NCSC är navet för Sveriges cybersäkerhet och samordnar hanteringen av allvarliga cyberangrepp som påverkar samhället. Genom stöd och rådgivning hjälper vi organisationer att stärka sin motståndskraft mot hot i den digitala miljön. Vi samverkar med näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället, organisationer och akademin. Genom att dela aktuell och relevant kunskap bidrar vi till att höja cybersäkerheten i hela samhället. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot, och som en del av FRA bidrar vi till ett mer motståndskraftigt Sverige. Just nu är NCSC i en expansiv utvecklingsfas där du får möjlighet att vara med och bygga upp en central kontaktpunkt för Sveriges cybersäkerhet.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
Vill du veta mer om Nationellt cybersäkerhetscenter kan du besöka www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen ligger för närvarande i Tomteboda, Solna. Inom några år ska nya lokaler stå klara i Bergshamra. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 81 25. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-02.
Referensnummer 2026FRA1270-6.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Cybersäkerhetsspecialist, informationssäkerhetsspecialist, CISO, IT-säkerhetsspecialist, cybersäkerhet, IT-säkerhet, OT-säkerhet, rådgivare, handläggare, cybersäkerhetsrådgivning, kundservice, support, NIS2, cybersäkerhetslagen, junior, säkerhet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1270-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 81 25 Jobbnummer
9993007