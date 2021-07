Handläggare till nationellt servicecenter och tillståndsprövning - Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg

Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg2021-07-08Vi söker migrationshandläggare till nationellt servicecenter och tillståndsprövning i Göteborg.Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Du får en bred kunskap inom migrationsfrågor och får möta människor från hela världen.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.På nationellt servicecenter arbetar du med att ge god och professionell service till personer som uppsöker Migrationsverket samt handlägga och fatta beslut i olika typer av ärenden. På tillståndsenheterna arbetar du med att handlägga och fatta beslut i ärenden om uppehållstillstånd av olika slag.I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.Personliga kompetenserDu arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.2021-07-08- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden- Erfarenhet av arbete med krav på god service- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska- Goda kunskaper i OfficepaketetMeriter- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden- Erfarenhet av professionellt bemötande- UtredningsvanaUpplysningarAnställningsform: Allmän visstidsanställning tom 2021-12-31Arbetstider: KontorsarbetstidVi tillämpar individuell lönesättning.Placering: GöteborgTillträde: 1 september eller enligt överenskommelseVill du veta merVill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.AnsökanVälkommen med dina ansökningshandlingar senast den 21 juli 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Varaktighet, arbetstid4 månader. Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-12-31Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-07-21Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst5853085