Handläggare till myndighet i Umeå
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-01-20
Har du erfarenhet av administration och ett öga för detaljer? Då kan detta vara uppdraget för dig! Skicka in din ansökan redan idag!
Om uppdraget Vi söker en noggrann och serviceinriktad handläggare för ett uppdrag hos vår kund i Umeå. Uppdraget påbörjas omgående och pågår till 31 mars 2026 med chans till förlängning. Arbetet är på heltid och utförs på plats hos vår kund under kontorstid.
Dina arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du att hantera enklare ärenden så som skadestånd och eventuellt maskinella mål. Handledare kommer att finnas tillgänglig under större delen av arbetstiden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administrera informationsutskick i skadeståndsärenden
Hantera maskinella mål i kundens ärendehanteringssystem
Utföra övriga administrativa uppgifter av enklare karaktär
Grundläggande högskolebehörighet (godkänd gymnaiseexamen)
Studerande inom relevant högskoleutbildning, eller likvärdig utbildning. Alternativt nyligen genomfört relevant högskoleutbildning, eller likvärdig utbildning
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av liknande arbete
Goda kunskaper i engelska avseende tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Erfarenhet av att använda ärendehanteringssystem
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann och kunna fokusera på liknande arbetsuppgifter under en längre tid. Det krävs även att du är trygg i dina digitala kunskaper och kan hitta detaljer i dokument.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 31 januari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7077541-1799146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
903 28 UMEÅ Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9695357