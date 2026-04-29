Handläggare till myndighet i Göteborg
OIO Väst AB / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg
2026-04-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I samarbete med en myndighet i Göteborg söker vi nu handläggare för ett uppdrag med start i juni. Uppdraget förväntas pågå under minst 4 månader, med möjlighet till förlängning. Vi söker efter dig med minst ett års arbetslivserfarenhet inom administration och som är tillgänglig under den angivna perioden.
Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning till arbetsuppgifterna samt generella rutiner kopplat till sekretess och säkerhet. Under rekryteringsprocessen kommer kreditupplysningar att utföras med krav på godkännande.
Om rollenSom handläggare kommer du att arbeta med hantering, administration samt handläggning av statligt stöd/ersättning. Då behovet grundas i en arbetstopp kommer du att få lära dig en begränsad del av handläggningen för att snabbt och effektivt kunna komma igång med hanteringen av ärenden. Handläggningen innefattar både administration och kundkontakt, det är därför av yttersta vikt att du är bekväm med båda delar.
Vi söker dig somHar examen från gymnasium eller likvärdig utbildning
Har minst ett (1) års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis kundtjänst, administration eller enklare handläggning. Arbetet ska ha innefattat kundmöten, telefoni och hantering av e-post och brev.
Har god datorvana och kunskaper i MS Office
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person har du en god känsla för service och kundbemötande. Du kommunicerar med tydlighet, är lyhörd och löser problem på ett effektivt sätt. Du har god förmåga att strukturera upp ditt arbete och samtidigt följa uppsatta rutiner och riktlinjer. Detta innefattar även en noggrannhet och ett öga för detaljer.
Om tjänstenDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO, initialt under fyra (4) månader med möjlighet till förlängning. Var snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt om vi går vidare till urvals- och intervjufasen.
Omfattning: Heltid, vardagar, 08:00-16:30
Placering: Centrala Göteborg
Start: Juni
Ersättning: Fast månadslön (ej timbaserat)
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
OIO Kontakt
Recruiter
Hanna Lundblad hanna.lundblad@oio.se
9883843