Handläggare till myndighet - Manpower AB - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Manpower AB / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2021-04-06Just nu söker vi på Manpower dig som vill ta dig an ett roligt uppdrag hos en av våra kunder inom offentlig sektor. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får en trygg anställning med bra villkor samtidigt som du får arbeta hos en stor myndighet. Välkommen med din ansökan! Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar som uthyrd konsult hos vår kund!Placering: Stockholm, Södra HammarbyhamnenStart: 3 maj och pågår till 31 december med chans till förlängningOmfattning: 100%Arbetsuppgifterna består främst i att:* bereda ärenden* skriva förslag till beslut* vara föredragande av ärenden internt och eventuellt även för granskningsnämnden och mediestödsnämnden* informera om regler och praxis* kommunicera med medie- och distributionsföretag samt med allmänhetenFör att vara kvalificerad för tjänsten behöver du uppfylla samtliga krav:* högskoleutbildning inom juridik eller statsvetenskap* minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete (gäller heltidsarbete, praktik räknas inte)* ett flexibelt, ansvarstagande och initiativrikt förhållningssätt* god förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift* tjänsten innebär myndighetsutövning och kunskap om regler och praxis. Tjänsten förutsätter därför samhällsorientering och intresse i aktualiserade samhällsfrågor.* analytisk förmåga och förmåga att se helheter* god datorvana* goda kunskaper inom MS Office eller likvärdigt2021-04-06Du ansöker genom att klicka på ansök och skapar en profil hos Manpower med ett bifogat CV. Säkerställ att det i din ansökan tydligt framgår hur du uppfyller kraven för tjänsten.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-13Manpower AB5674395