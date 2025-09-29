Handläggare till kund i Solna
2025-09-29
Är du på jakt efter ett uppdrag som kan stärka ditt CV med värdefulla meriter? Då kan det vara just dig vi söker! Ta chansen att få arbeta inom den offentliga sektorn och bidra med dina kunskaper.
Om uppdraget Vi söker tio handläggare för ett konsultuppdrag på en myndighet i Solna. Uppdraget förväntas starta 20 oktober och pågår fram till sista december 2025. Tjänsten är på heltid och du arbetar på kundens kontor i Solna under kontorstider 08.00 till 16:30.
Att arbeta hos en myndighet medför krav på dig som konsult. Kunden utför ett av Sveriges viktigaste samhällsuppdrag, och som konsult krävs ett medarbetarskap som kännetecknas av ansvarstagande, samarbete och utvecklingsvilja. Detta leder till goda resultat och en kultur som präglas av öppenhet, trygghet och tillit.
Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet, Effektivitet och service. Som konsult hos denna myndighet representerar du både Bemannia och myndigheten: Därav utövar du din roll med såväl dina egna som andras integritet för ögonen. Du kan läsa mer om värdegrunden och vad det innebär att arbeta hos en myndighet här.
Dina arbetsuppgifter
Inhämta nödvändiga uppgifter och underlag från arbetsgivare
Genomföra granskning av insamlade underlag i enlighet med gällande rutiner och regelverk
Utreda och fastställa huruvida återbetalningsskyldighet föreligger
Fatta beslut med stöd av tillämpliga förordningar och föreskrifter
Dokumentera ärendets handläggning och vidtagna åtgärder
Kommunicera beslut och relevanta åtgärder
Slutförd och godkänd gymnasieexamen
Minst 2 års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50 procent under sammanlagt två år
Mycket goda kunskaper i svenska, det vill säga god förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt hög läsförståelse
Du tar ansvar för dina arbetsprestationer och ditt bidrag till helheten
Du anpassar dig till förändring och oförutsedda händelser
Du tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring
Meriterande
Arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning
Arbetslivserfarenhet av att analysera företagsekonomiska underlag
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 6/10
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson, elvira.henningsson@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076 013 22 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
