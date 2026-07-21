Handläggare till Kulturdepartementet
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2026-07-21
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- arbeta med frågor om nationella minoriteter
Enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv, Kulturdepartementet
Är du en samhällsintresserad handläggare som vill arbeta i skärningspunkten mellan politik, förvaltning och samhällsutveckling? Trivs du med att driva processer i en komplex miljö? Som handläggare på Kulturdepartementet får du arbeta med angelägna frågor om nationella minoriteter och bidra till utvecklingen av politiken för nationella minoriteter på nationell och internationell nivå.
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv (SNA) ansvarar för språkfrågor, frågor om nationella minoriteter och urfolket samers språk och kultur samt arkivfrågor, immateriellt kulturarv, hågkomstfrågor om Förintelsen och vissa museer. Enheten samordnar även forskningsfrågor inom departementet.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Arbetsuppgifterna rör i första hand handläggning av frågor om nationella minoriteter. Som handläggare kommer du att självständigt driva processer, bereda ärenden och utarbeta underlag till den politiska ledningen. I arbetet ingår analys, utredning, utvecklingsarbete och uppföljning av enhetens frågor. Du förväntas kunna leda möten och föra dialog med externa aktörer, t.ex. nationella minoritetsorganisationer. Det kan bli aktuellt att arbeta med förberedelser inför och deltagande i internationella möten inom ramen för till exempel EU och Europarådet. Administrativa uppgifter förekommer. Uppgifterna behöver ibland genomföras under tidspress och du bör därför tycka det är roligt att arbeta under förhållanden där du får vara beredd på det oförutsedda.
Arbetet sker under en fortlöpande och nära dialog med såväl din chef och departementets ledning som kollegor inom departementet. Du kommer också att ha en dialog med andra departement, myndigheter och organisationer inom det civila samhället. Vi erbjuder ett arbete som är utvecklande och variationsrikt med många kontaktytor.
Läs mer om vår verksamhet påhttps://www.regeringen.se/.Publiceringsdatum2026-07-21Bakgrund
Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller annan akademisk utbildning som vi bedömer relevant för arbetsuppgifterna. Du har även ett par års aktuell erfarenhet av till tjänsten relevanta handläggande arbetsuppgifter i en för tjänsten relevant myndighet eller offentlig förvaltning. Vidare har du god kunskap om svenskt samhällsliv och statsförvaltning och en god förståelse för kraven som ställs på arbete i en politiskt styrd organisation. Du har goda kunskaper i Officepaketet och en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.
Har du dessutom erfarenhet av handläggande arbete inom Regeringskansliet, erfarenhet av arbete med eller kunskap kring frågor som rör mänskliga rättigheter och/eller nationella minoriteter, erfarenhet av arbete med komplexa frågor där det finns olika intressen, samt erfarenhet av arbete med EU och internationella organisationer anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Utöver detta behöver du vara självgående, strukturerad, lyhörd och kvalitetsmedveten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Anställningen avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Linda Nordin som är enhetschef, på 08-405 83 74. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Karl Bratt Rosén för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10007873