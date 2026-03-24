Handläggare till Kulturdepartementet
Sekretariatet för ledningsstöd, styrning och internationella frågor, Kulturdepartementet
Vi söker nu en medarbetare som vill arbeta med samordning och administrativa uppgifter. Om du trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter kan du vara den vi söker.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Sekretariatet för ledningsstöd, styrning och internationella frågor (LSI) ansvarar bland annat för övergripande samordning och utveckling av departementets verksamhet. I sekretariatets uppgifter ingår bland annat ansvar för departementets verksamhetsplanering, interna ekonomi, budgetarbete och myndighetsstyrning samt internationella frågor. Enheten svarar även för administrativt stöd åt statsråd, statssekreterare, expeditions- och rättschef samt Rättssekretariatet.
Som handläggare på LSI med inriktning mot administrativ samordning och utveckling kommer du att arbeta nära expeditions- och rättschefen. Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller stöd, samordning och utveckling inom flera olika områden, t.ex. utformning av enhetliga rutiner, informations- och dokumenthantering, och effektivisering av processer. Arbetet bygger på ett nära samarbete och många kontakter med övriga enheter inom departementet och med andra delar av Regeringskansliet.
Du kommer främst att arbeta med att samordna centrala processer, arbeta med departementsövergripande utvecklingsarbete och administrativt stöd. Du kommer att vara ett nav för att samordna och planera beredningar med statsråd, statssekreterare och expeditions- och rättschef samt bidra till administrativ kvalitet i ärendehanteringen inför och efter regeringssammanträden. I det administrativa stödet kan även ingå t.ex. expediering av beslut, hantera beställningar och mötesbokningar. Du ingår i nätverket av departementets assistenter och bidrar till att utveckla det administrativa stödet på departementet.
I arbetsuppgifterna ingår att vid behov arbeta med andra frågor inom enheten eller vid departementets andra enheter.
Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom samhällsvetenskap eller annat område som bedöms relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet samt av administrativa och samordnande arbetsuppgifter inom en statlig myndighet. Du har även arbetat med att utveckla rutiner och arbetssätt och bidragit till kvalitetsarbete, liksom med samordning av processer som involverar flera olika avdelningar. Därtill har du erfarenhet av digitala administrativa processer.
Rollen kräver mycket god datorvana och mycket goda kunskaper i Officepaketet. Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete inom Regeringskansliet, exempelvis i rollen som assistent. Det är även en fördel om du har omfattande erfarenhet av att arbeta i RK-portalen och har god kunskap om den administrativa samordningen av Regeringskansliets beredningsprocesser.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du är kvalitetsmedveten och arbetar ansvarsfullt och noggrant, med förståelse för verksamhetens mål och krav. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunikativ och bidrar till konstruktiva lösningar när det behövs. Vidare arbetar du strukturerat och har lätt för att planera, organisera och prioritera. Du är också självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt på ett självständigt och professionellt sätt.Övrig information
Anställningen är tillsvidare. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Åsa Finnström som är administrativ chef. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Karl Bratt Rosén för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Ersättning
