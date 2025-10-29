Handläggare till Kultur-och fritidsenheten
2025-10-29
Vill du vara med och samordna och utveckla vår administration inom enheten och till våra föreningar? Är du nyfiken och kunnig inom digitalisering och tycker om att stödja och hjälpa enheten med olika skrivelser? Då är det här jobbet för dig!
Rollen
Inom kultur- och fritid finns många verksamhetsgrenar.
Du kommer att vara med och ge stöd till alla i olika delar, men mest inom fritidsverksamhet och nämndadministrationen runt våra föreningar och studieförbund. Innehållet kommer att variera utifrån olika behov under året.
Rollen innehåller:
- Ansvar för och utveckling av verksamhetens system som används inom flera områden
- Handläggning av nämndskrivelser och administration gällande föreningsfrågor
- Stöd och framtagande av enhetens gemensamma rutiner och riktlinjer
- Viss fakturering av bland annat hallbokningar
- Stöd till de olika verksamhetsområdena gällande information och marknadsföring
- Övrig administration och samordning för att öka effektivitet och utveckling inom Kultur- och fritidsenheten
Det här är vi
Vi på Kultur- och fritidsenheten brinner för det vi gör. Vi arbetar med driv, engagemang och nytänkande. Hos oss finns stora möjligheter att påverka människors hälsa och välbefinnande. Vi vet att våra verksamheter har stor betydelse och är viktig för våra besökare och invånare.
Är det här du?
Du gillar variationen i att arbeta både övergripande och verksamhetsnära med administrativt stöd till våra medarbetare och föreningar.
Vi vill att du:
- Har högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Har kunskap om kultur- och fritidsområdets verksamheter
- Har erfarenhet av att skriva olika typer av handläggningsärenden, meriterande med erfarenhet av handläggning och föredragande av ärenden till nämnd
- Har erfarenhet av att både jobba i, ansvara för och utveckla användandet av digitala system, bland annat R-book, Portalen, sociala medier, hemsida
- Tidigare arbetat med olika typer av administrativa uppgifter som fakturering och att skriva rutiner/riktlinjer
- Har lätt att formulera dig i tal och skrift då både ansvar för att hålla möten och skriva olika informationer ingår
- Har erfarenhet av marknadsföring av verksamhet
- Har körkort B då resor i tjänsten kan förekomma
Du behöver vara flexibel och bra på samverkan. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Kultur- och fritidsenheten Kontakt
Åsa Johansson, tf biträdande Kultur-och fritidsche 0224-36053 Jobbnummer
9579689