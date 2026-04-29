Handläggare till kultur- och fritidssektorn
Du vågar prova nytt. Och lär av erfarenheter. Precis som vi.
Här på kultur- och fritidssektorn arbetar vi för att ge stadens medborgare en meningsfull fritid med särskilt fokus på målgruppen barn och ungdomar. Vi ansvarar för bibliotek, kulturskola, kulturhus, simhall, idrottsanläggningar, öppen fritidsverksamhet och stöd till föreningslivet. Sundbybergs stad växer och inom kultur- och fritidsområdet pågår en spännande utveckling. Nya verksamheter planeras, vi får fler besökare och deltagare och föreningslivet får fler aktiva.
Som handläggare på kultur- och fritidssektorn kommer du att arbeta brett med uppgifter inom kultur- och fritidsområdet. Rollen passar dig som är i början av din karriär och som vill arbeta med handläggning och att ta fram underlag i en politiskt styrd organisation.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att:
arbeta med dokumenthantering, diarieföring och arkivering.
stödja nämndens arbete i dataskyddsfrågor (GDPR).
medverka i utredningar samt sammanställa underlag, statistik och omvärldsbevakning.
ta fram enklare beslutsunderlag till kultur- och fritidsnämnden (till exempel föreningsbidrag och svar på remisser).
Du kommer att tillhöra enheten för centralt stöd vilken är en av fem enheter inom sektorn. Enheten ansvarar för och samordnar arbetet med att ta fram underlag till kultur- och fritidsnämnden, inklusive beredning av ärenden, kvalitetssäkring av beslutsunderlag och stöd i nämndprocessen. Enheten arbetar nära sektorsledning och verksamheter och utgör ett stöd i såväl strategiska som operativa frågor. Inom enheten arbetar vi i en miljö där det är högt i tak, där samarbete och utveckling uppmuntras och där du får möjlighet att växa i din yrkesroll.
Vi söker dig som är i slutet av din utbildning eller som nyligen har tagit examen inom ett relevant akademiskt område, exempelvis statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Om du har erfarenhet från offentlig sektor och förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar är det meriterande, liksom kunskap om dataskyddsfrågor (GDPR) eller ideellt engagemang.
Du är strukturerad och noggrann samt har ett intresse för samhällsfrågor och särskilt för kultur- och fritidsområdets roll i samhället. Vi utgår från att du kan ta ansvar för dina uppgifter och driva processer framåt. Du arbetar målinriktat, tar gärna del av andras kunskap och gillar att hjälpa till där det behövs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en tidsbegränsad anställning på heltid fram till sommaren 2027 med eventuell förlägning. Tillträde från 1 september.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansök senast den 17 maj.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Johan Malmgren johan.malmgren@sundbyberg.se
9883732