Handläggare till Kontaktcenter - projektanställning
2026-03-04
Bli den första vägen in för invånare som behöver stöd och vägledning inom socialtjänsten. Du får en gedigen introduktion, nära stöd från teamledare och mentor samt möjlighet att forma en ny tjänst. Här får du ett meningsfullt arbete där ditt bemötande gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I den här projektanställningen blir du en del av stadens gemensamma ingång för frågor och service, med ett särskilt fokus på socialtjänsten. Vi vill att det ska bli ännu enklare för invånare att få rätt information, vägledning och stöd i kontakten med kommunen.
Du är anställd vid Kontaktcenter i stadshuset, men har din fysiska arbetsplats i Socialtjänstens hus. Här ger du information och vägledning i frågor som rör socialtjänstens verksamhet, till exempel ekonomiskt bistånd och andra stödinsatser. För många är du en av de första kontakterna med staden och socialtjänsten, vilket ställer krav på tydlighet, struktur och ett professionellt bemötande.
I uppdraget ingår att ha god kännedom om socialtjänstens verksamheter och att kunna lotsa personer rätt i organisationen. Du samarbetar nära kollegorna på Kontaktcenter och inom socialtjänsten. Vid behov kan du även stötta upp i receptionen i Socialtjänstens hus, men huvudfokus ligger på service och vägledning via telefon. Du registrerar ärenden och bidrar till att utveckla information och service så att den blir tydlig och tillgänglig för invånarna.
Din kompetens
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning och erfarenhet av kundtjänst, där du har arbetat med många kontakter och gett service med kvalitet. Du har goda datorkunskaper, känner dig trygg i att arbeta i olika digitala system och har arbetat i något ärendehanteringssystem.
Du trivs i mötet med människor och anpassar din kommunikation efter den du har framför dig. Även i utmanande samtal behåller du lugnet, är tydlig och fokuserar på att hitta lösningar. Du tar ansvar för ditt arbete och samarbetar gärna med kollegor och andra delar av organisationen för att ge bästa möjliga stöd.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete i en politiskt styrd organisation. Har du dessutom arbetat inom socialtjänsten, i verksamhetssystemet LifeCare eller har kunskap om offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen och föräldrabalken ser vi det som en fördel. Även utbildning i lågeffektivt bemötande, erfarenhet av att möta personer i utsatta situationer samt språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att göra kontakten med kommunen tydligare och mer tillgänglig för Västerås invånare. Du blir en del av ett engagerat team som känner stolthet i sitt uppdrag och som tillsammans arbetar för att ge ett professionellt och omtänksamt bemötande.
Du får en gedigen introduktion, både i arbetet på Kontaktcenter och i socialtjänstens verksamhet. På Kontaktcenter finns två teamledare som är nära det dagliga operativa arbetet och ger stöd i vardagen. Du får också en utsedd mentor som vägleder dig under din första tid, så att du får goda förutsättningar att komma in i rollen i din egen takt.
Eftersom tjänsten är ny får du möjlighet att vara med och forma arbetssätt och bidra med dina perspektiv. Här kombineras tryggheten i en stabil organisation med möjligheten att utveckla en roll som gör verklig skillnad för dem vi är till för. Tjänsten är en del i stadens arbete att möta intentionerna i den nya socialtjänstlagen där tillgänglighet och kommunikation är viktiga delar.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Detta är en projektanställning tom 2027-12-31.I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
