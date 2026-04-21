Handläggare till Klimatmålsenheten
2026-04-21
Om jobbet
Var med och följ upp vägen mot klimatmålen
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vi söker dig som vill vara med och utveckla arbetet med uppföljning av klimatomställningen, de svenska klimatmålen och Sveriges internationella åtaganden. Tjänsten har ett tydligt analytiskt fokus, där klimatstatistik, dataanalys och kommunikation av resultat utgör kärnan i arbetet.
Dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss arbetar du med klimatstatistik och analyser av de svenska utsläppen av växthusgaser, med särskild inriktning på transportsektorn. Du bidrar till att ta fram underlag som används i nationell och internationell klimatrapportering och som ligger till grund för politiska beslut.
I uppdraget ingår även att analysera scenarier för vägen mot klimatmålen samt att utveckla statistik och analyser över tid. En viktig del av arbetet är att kommunicera kunskap och resultat på ett sätt som är anpassat till olika målgruppers behov, exempelvis genom rapporter, webbtexter och svar på frågor från allmänheten och journalister.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor, externa aktörer och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna kan komma att justeras utifrån verksamhetens behov i dialog med övriga handläggare och vid behov med enhetschef.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva och koordinera uppgifter kopplat till processer för statistikproduktion och klimatrapportering, exempelvis granskningar av statistik.
Utföra analyser, sammanställningar av data och beskrivningar av resultat inför publiceringar i juni och december, bland annat i form av webbtexter.
Samarbeta med våra underkonsulter inom den eller de sektorer du ansvarar för.
Identifiera kunskapsbehov samt beställa utvecklingsprojekt och kunskapssammanställningar.
Kvalifikationer
För området relevant högskoleutbildning, exempelvis inom teknik, miljö- eller naturvetenskap.
Erfarenhet och kunskap inom klimatrelaterade frågor.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande:
Kunskap och/eller erfarenhet från transportsektorn, gärna med inriktning mot arbetsmaskiner.
Erfarenhet av analys av data och statistik, särskilt utsläppsstatistik.
God vana att arbeta i Excel och Word, inklusive text- och figurformatering.
God vana av att självständigt driva och koordinera arbetsuppgifter.
Erfarenhet av att beställa och kvalitetssäkra underlag från myndigheter och konsulter.
Erfarenhet av arbete i eller med statliga myndigheter, gärna inom miljö- eller klimatområdet.
God kännedom om klimatvetenskap och klimatpolitik i Sverige och EU. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta tillsammans med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är strukturerad och flexibel, vilket innebär att du kan planera och organisera ditt arbete väl samtidigt som du anpassar dig till förändrade förutsättningar. Arbetet med klimatstatistik kräver noggrannhet och förmåga att arbeta under tidspress i frågor som ofta är politiskt aktuella.
Vi ser också att du har en utvecklingsinriktad och analytisk förmåga, ett helhetsperspektiv samt ett nytänkande förhållningssätt där du gärna bidrar med idéer och lösningar som leder till förbättring och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på 12 månader på heltid. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 maj. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Roger Sedin, enhetschef och eller Niklas Brännlund på Klimatmålsenheten. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
