Handläggare till kanslienheten
Storumans kommun / Administratörsjobb / Storuman Visa alla administratörsjobb i Storuman
2026-06-25
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Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
1 plats(er).
Vill du arbeta i hjärtat av den kommunala organisationen och bidra till att skapa god service till både invånare och verksamheter? Nu söker vi en handläggare till vår arbetsplats.Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Kanslienheten består av engagerade medarbetare som tillsammans utgör ett viktigt stöd till kommunens verksamheter och våra politiker. Här finns nämndadministrationen för kommunstyrelsen, och vi arbetar nära beslutsprocesser och utvecklingsfrågor. Hos oss arbetar samordnare, handläggare och olika specialistfunktioner dynamiskt vilket är vanligt i en liten kommun. Vi har ofta våra egna frågor men vi är vana att samarbeta över verksamhetsgränser.Dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss får du en variation med både administrativa och rådgivande inslag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
Handlägga inkomna ansökningar om färdtjänst och hemsändningsstöd
Bedöma ärenden utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
Ge råd och information till allmänheten i konsumentfrågor
Ha kontakt med invånare, kollegor och andra aktörer för att lösa dina uppgifter.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har högskoleexamen inom relevant område, eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Har god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Har lätt för att sätta dig in i nya regelverk och arbetssätt
Är serviceinriktad, kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Har ett gott omdöme och förmåga att göra självständiga bedömningar
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för invånare
Möjlighet till utveckling inom offentlig förvaltning
Anställning
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-01 Tillträde snarast efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storumans Kommun
(org.nr 212000-2577), http://www.storuman.se
923 81 STORUMAN Arbetsplats
Storumans kommun Kontakt
Fackliga företrädare 0951-140 00 Jobbnummer
9978714