Handläggare till högskoleprovet
2026-04-24
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Utbildningsenheten är en av tio enheter inom universitetets gemensamma förvaltning. Enheten är uppdelad i fyra sektioner och vid enheten arbetar drygt 100 personer. https://medarbetarportalen.gu.se/utbildningsenheten/
Sektionen för antagning är en av sektionerna vid Utbildningsenheten som ansvarar för all antagning till kurser och program på grundnivå och avancerad nivå, samordnar universitetets valideringsarbete samt anordnar högskoleprovet. Sektionen består idag av ca 25 personer och vi flyttar under 2026 in i kontorslokaler på Rosenlundsgatan 8.
Sektionen för antagning söker nu en vikarierande högskoleprovshandläggare. Vill du arbeta med anordnandet av högskoleprovet och har du dessutom erfarenhet av myndighetsutövande arbetsuppgifter eller utbildningsadministration - då hoppas vi att du söker denna tjänst hos oss!
Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med Högskoleprovet? I arbetet med högskoleprovet blir du då en del av en arbetsgrupp där man jobbar tillsammans för att arrangera högskoleprovet i flera kommuner i och runt Göteborg i Västra Götaland.
Arbetsuppgifterna bjuder på stor variation men dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att administrera provdeltagare, provpersonal och provlokaler samt bedöma intyg för provdeltagare med funktionsvariation. Kontakt med provdeltagare och personal via mejl och telefon är också en betydande del av arbetet.
Vår verksamhet är dynamisk och präglas av ständig utveckling och du förväntas aktivt ta del i sådana processer. Gruppens arbete kännetecknas av samarbete och delaktighet samt erbjuder stora möjligheter att själv påverka och utveckla. Även handläggning kopplat till sektionens övriga arbete kan ingå i arbetsuppgifterna under delar av året.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk kandidatexamen inom offentlig förvaltning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som på engelska
Tidigare erfarenhet av arbete inom högskoleadministration, annan handläggning eller myndighetsutövning.
Det är meriterande om du har B-körkort då verksamheten tidvis utförs på andra platser än i Göteborg.
För att lyckas i detta arbete krävs att du är noggrann och strukturerad samt har förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete, då flera arbetsuppgifter ofta behöver utföras parallellt. Du behöver därför vara bekväm med ett flexibelt arbetssätt, ha en god samarbetsförmåga men också kunna jobba effektivt självständigt.
Som person ser vi att du har en utvecklad servicekänsla och god kommunikationsförmåga samt att du både är bekväm och tydlig i dialog med andra, eftersom rollen förutsätter att du kan hantera många kontaktytor samtidigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi ser att du är en person med hög ambitionsnivå som trivs i en fartfylld vardag som kännetecknas av nära samarbete och parallella arbetsuppgifter.
Anställning
Anställningen är ett vikariat på 100 % till och med 2027-07-31 eller tills ordinarie befattningshavare är åter i tjänst. Tillträde sker 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. Förlängning av vikariatet kan komma att aktualiseras. Placering är vid sektionen för antagning vid utbildningsenheten på Göteborgs Universitet. Din anställningsbenämning kommer vara handläggare.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
Karin Hallgren,
Sektionschef antagningKarin.hallgren.3@gu.se
Valentina Mijaljevic
Samordnare HögskoleprovetValentina.mijaljevic@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 15 maj 2026.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
