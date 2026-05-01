Handläggare till Gata- och Parkenheten
2026-05-01
Vill du ha en central och viktig roll där du gör vardagen smidigare för både kollegor och kommuninvånare? Trivs du med att ta ansvar, komma med förbättringsförslag och möta människor i olika situationer? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi växer och utökar nu vår handläggarfunktion till en heltidstjänst inom Gata- och Parkenheten. Hos oss får du en varierad och betydelsefull roll där du fungerar som enhetens nav och ansikte utåt.
Du möter kommuninvånare och företagare via telefon och digitala kanaler, svarar på frågor och handlägger ärenden kopplade till gator, parker och offentlig miljö. Du samarbetar även med handläggare för VA-enheten. I rollen som handläggare kommer du bland annat att:
• Vara Gata- och Parkenhetens kontaktpunkt via telefon och digitala kanaler
• Hantera och följa upp ärenden från kommuninvånare och företag
• Stötta enhetens ingenjörer och chef med viss administration exempelvis diarieföring, faktureringsunderlag osv.
• Ansvara för uppdatering av Gata- och Parkenhetens sidor på kommunens webbplats
• Arbeta i och ta dig an flera olika verksamhetssystem
• Vara drivande i utveckling av arbetssätt och IT-stöd
• Delta aktivt i implementeringen av kommunens nya ärendehanteringssystem
Hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent enhet som tillsammans arbetar för en trivsam och hållbar kommun. Vi värdesätter samarbete, utveckling och ett gott arbetsklimat där alla bidrar.Publiceringsdatum2026-05-01Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som handläggare eller motsvarande. Erfarenhet från kommunal verksamhet, exempelvis från första vägen in i kommunen eller liknande servicefunktion, är meriterande
Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad och lösningsfokuserad. Du har ett eget driv, ser förbättringsmöjligheter och vågar komma med förslag på effektiva arbetsgångar. Du trivs i en roll där du stöttar andra och har förmågan att växla mellan struktur, service och samarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
• Har lätt för att möta och prata med alla typer av människor
• Har god digital förmåga och lätt för att sätta dig in i nya system
• Är strukturerad, ansvarstagande och självgående
• Gillar att arbeta i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
KSF, SBK, Tekniska avd., Gata/park-enheten Kontakt
Katarina Brännström, Svenska kommunalarbetarförbundet partille.vast@kommunal.se Jobbnummer
9886907