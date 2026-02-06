Handläggare till Försörjningsenheten
2026-02-06
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Vill du vara en del av en ny utvecklingsorienterad organisation som sätter individens behov, helhet och självförsörjning i centrum? Vill du arbeta både med handläggning och med individnära stöd som gör verklig skillnad? Då söker vi dig!
Försörjningsenheten ansvarar för socialtjänstens ekonomiska bistånd - samhällets yttersta skyddsnät - där uppdraget både handlar om att pröva rätten till ekonomiskt bistånd och att stödja individer mot långsiktig självförsörjning.
I vår nya organisation utvecklar vi arbetet från ett traditionellt handläggarfokus till ett samordnat, individfokuserat och målinriktat arbetssätt för att skapa hållbara lösningar för de människor vi möter.Dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss arbetar du i två parallella och lika prioriterade processer:
I det klientnära arbetet kommer du tillsammans med individen skapa en helhetsbild av resurser, hinder och behov. Upprätta, samordna och följa upp individuella planer som syftar till ökad självförsörjning. Du kommer att stödja, motivera och följa individen genom hela processen.
I ärendehandläggningen kommer du utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd enligt SoL. Säkerställa rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning samt dokumentera enligt gällande lagstiftning och lokala riktlinjer.
På din arbetsplats kommer du ha kunniga och engagerade kollegor. Arbetet kommer ske tvärprofessionellt nära kollegor inom enheten men också i samarbete och samverkan med andra verksamheter och parter.
Utöver klientnära arbete och handläggning förväntas du delta och bidra i verksamhetens utvecklingsarbete för att nå uppsatta mål.
Vi sätter också stort värde på medarbetarskapet, självledarskap och delaktighet. Du förväntas ta eget ansvar, hitta lösningar och bidrar till goda samarbeten och en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen, beteendevetarexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
- Erfarenhet av myndighetsutövning varav helst inom ekonomiskt bistånd samt av socialt arbete.
- Mycket god förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat.
- Förmåga att samordna och koordinera insatser samt göra helhetsbedömningar utifrån individens livssituation.
- Kunskap om SoL.
- Erfarenhet av samarbete och kunskap om interna verksamheter i en kommun ex. arbetsmarknad, socialpsykiatri och öppenvård och externa aktörer ex. AF, FK och hälso- och sjukvård vilket klienten kan behöva sitt stöd från.
- B-körkort
- God digital kompetens krävs. Du ska även ha god vana av att dokumentera och uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av Socialstyrelsens rekommenderande arbetsverktyg så som bedömningsinstrumentet FIA-Förutsättningar inför arbete och andra standardiserade bedömningsmetoder som AUDIT/DUDIT och FREDA.
Utbildning i MI (Motivational Interviewing) är även det meriterande.
I övrigt behöver du vara en trygg person med förmåga att göra skillnad för människor i många olika utsatta livssituationer. Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat om 100% till och med 2026-12-31. Tillträde snarast och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
