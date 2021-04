Handläggare till företag inom bilbranschen - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Solna

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Solna2021-04-05Brinner du för kundservice och söker ett arbete där du har daglig kontakt med kunder och återförsäljare i kombination med mycket administrativt arbete i ett högt tempo?Barona söker en handläggare till som kommer att bli en del av avdelningen Service Operations, kundserviceavdelningen som hanterar serviceavtal och som idag består av 19 medarbetare.Avdelningen Operations ansvarar för kundservice och support samt det administrativa flödet gällande finansieringsavtal med tillhörande tjänster. Avdelningen är fördelad på fyra grupper och gruppen Service Operations ansvarar dels för kundservice och support, både via mail och telefon, samt det administrativa flödet gällande serviceavtal och tillhörande tjänster. Från avtal till avslut och alla däremellan förekomna ändringar. Gruppen hanterar också test- och skadedebitering i samband med återlämning av företagets operationella leasingbilar. Företagets kunder är privatpersoner, företag, återförsäljare, övriga avdelningar inom företaget samt märkesgruppers försäljnings- och servicefunktioner.2021-04-05Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att besvara frågor från kunder och återförsäljare över telefon och mail gällande serviceavtal. Utöver detta består arbetet också av support till återförsäljare och övriga avdelningar inom företaget i såväl system- som produktfrågor samt support till slutkund i diverse avtalsfrågor. Aktivering och avslut av serviceavtal, handläggning av förlängningar, överlåtelser, kontraktsändringar, fellistor, back-loghantering m.m. är några vanligt förekommande arbetsuppgifter.För tjänsten krävs minst gymnasieexamen, meriterande om du har en högskoleutbildning och/eller kunskap av att arbeta med kundservice och administration, gärna med erfarenhet från bilbranschen, tidigare arbete som servicerådgivare eller inom servicemarknad. Du har god kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt, i både svenska och engelska. Du har även goda datorkunskaperFör att lyckas i rollen har du förmåga att anpassa dig vid snabba förändringar och sätter stort värde i att bemöta kunden på ett professionellt sätt i alla lägen. Som person är du lösningsfokuserad och har lätt att ta dig an nya arbetsuppgifter. Du tar egna initiativ, är ansvarstagande, noggrann och har förmågan att kunna prioritera samt arbeta självgående på ett organiserat och effektivt sätt.Plats: SödertäljeTjänsten är på heltid med start omgående.Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linn Ståhl på linn.stahl@barona.se Sista dag att ansöka är 2021-04-18Barona Professionals AB5671916