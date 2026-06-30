Handläggare till Fordonsinformation
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-06-30
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Tjänsten är placerad på Sektion Ekonomi Uppbörd, som tillhör avdelningen Fordonsinformation. Vår sektion ansvarar för intag av skatter och avgifter för både externa och interna intressenter och finns till största delen lokaliserad i Örebro.
Vi är ett engagerat gäng som jobbar tätt ihop med många varierande uppgifter som ska utföras med precision och inom rätt tid. Det är ett stimulerande, intressant och spännande arbete med möjligheter till utveckling.
Sektionen står inför ett systembyte vilket innebär utveckling av nya rutiner och arbetssätt som ska ske parallellt med att vi fortsätter att leverera utan avbrott. Det är en spännande och rolig utmaning. I den här förändringen jobbar vi tätt ihop med andra enheter och sektioner inom avdelningen.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
tillsammans med kollegor sköta ärendehantering med ansvar för vissa köer
arbeta med schemalagda körningar kopplat till skatter och avgifter
återredovisa betalningar
hantera avvisade inbetalningar
ha kundkontakt
samarbeta både internt och externt, främst med andra myndigheter
bokföra in- och utbetalningar.
Du måste ha
avslutad gymnasieutbildning inom ekonomi alternativt annan utbildning kombinerat med relevant erfarenhet inom ekonomi
aktuell erfarenhet av att hantera kundkontakter på ett professionellt och serviceinriktat sätt både via telefon och e-post
aktuell erfarenhet av arbete i administrativa system t.ex. UBW eller liknande
aktuell erfarenhet av att arbeta med stora ärendeflöden
aktuell arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet som tex ekonomiassistent eller ekonomihandläggare
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att ha kontakt med journalister
varit delaktig i ett förändrings- och utvecklingsarbete
erfarenhet av handläggning inom skatteområdet.
Vi vill att du
har lätt för att skapa och bibehålla kontakter
har lätt för att samarbeta med andra, kan lyssna, kommunicera och hitta lösningar på ett snabbt och konstruktivt sätt
är strukturerad och analytisk samt kan arbeta både självständigt och i grupp
är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse och vilja att hjälpa andra och är mån att leverera lösningar
är trygg, stabil och har ett gott omdöme, du skiljer på det personliga och professionella och anpassar ditt bemötande efter situationen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Möjlighet till distansarbete finns utifrån verksamhetens behov, upp till 3 dagar. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att under v 33 kontakta enhetschef Maria Pettersson, Maria.Pettersson2@transportstyrelsen.se
. ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6371. Vi behöver din ansökan senast den 14 augusti 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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701 88 ÖREBRO Kontakt
Enhetschef
Maria Pettersson 0104956422 Jobbnummer
9984338