Handläggare till Finansdepartementet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-24
Enheten för styrning och internationellt ekonomiskt samarbete, Finansdepartementet
Enheten för styrning och internationellt ekonomiskt samarbete ansvarar bland annat för Sveriges relationer med, och styrning av, internationella finansiella institutioner som Internationella valutafonden, Världsbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Nordiska investeringsbanken, Europarådets utvecklingsbank och Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken. Enheten arbetar bland annat även med utvecklingsländers skuldsättning och finansiellt stöd till Ukraina, samt ansvarar för myndighetsstyrning av Statskontoret, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet. Enheten består för närvarande av cirka 15 medarbetare.
Vi söker nu en handläggare till verksamhetens internationella del. Arbetet innefattar ekonomisk policyanalys av aktuella frågor i de internationella institutionerna, samt förberedelser inför och i vissa fall deltagande i institutionernas styrelsemöten. Tjänsten innefattar även arbete med att förbereda och medverka i den politiska ledningens internationella möten och möjlighet till att representera Sverige i internationella sammanhang. Utrikes resor ingår i tjänsten.
Arbetsuppgifterna i den aktuella tjänsten passar dig som är i början av din karriär, men har några års arbetslivserfarenhet.
Publiceringsdatum2026-02-24
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning, gärna nationalekonomi eller statsvetenskap. Vidare har du erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, samt aktuell kunskap om enheternas ansvarsområden. Du som söker ska även ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Har du dessutom studerat internationell ekonomi eller internationella relationer, har erfarenhet av arbete med eller i internationell institution under enhetens ansvarsområde, samt erfarenhet av annat internationellt arbete, anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Utöver detta ser vi gärna att du är självständig och tar eget ansvar för ditt arbete, samt har förmåga att planera och arbeta strukturerat. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Tjänsten avser en tillsvidare anställning med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Elin Bergman som är tillförordnad enhetschef, på 08-405 96 39. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning.
