Handläggare till enheten för samhällsskydd
Länsstyrelsen i Dalarnas län / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2025-12-15
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Dalarnas län i Falun
, Leksand
, Hedemora
, Malung-Sälen
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).Publiceringsdatum2025-12-15Beskrivning
Enheten för samhällsskydd finns på avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.
Enheten arbetar med länets och myndighetens samordning och utveckling av krishanterings- och totalförsvarsförmåga över hela hotskalan. Det innebär planläggning, genomförande och uppföljning av insatser som sträcker sig från social riskhantering, brottsförebyggande arbete krishantering och totalförsvar. Enheten har ett tiotal medarbetare som har både egna ansvarsområden och mer utvecklande uppdrag både internt och med olika aktörer i länet.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som brinner lite extra för samhällsutveckling, krisberedskap och totalförsvar och som vill förstärka vårt team inom enheten för samhällsskydd.
Utöver dina egna specialområden så kommer du att arbeta gränsöverskridande med andra kollegors ansvarsområden. Detta för att vi ska kunna hantera nya uppdrag med kort varsel och kunna hjälpas åt vid behov.
Du kommer arbeta med en bred palett av arbetsuppgifter, utifrån din profil, dina egna särskilda ansvarsområden och de behov som finns i organisationen och länet. Uppdraget innebär att dels utveckla länsstyrelsens egen förmåga i krishantering, höjd beredskap och krig och dels att stödja kommunala och regionala aktörer i utveckling inom civilt försvar, krisberedskap och räddningstjänst vid höjd beredskap och krig.
Du kommer att ingå i olika nätverk och ha en tät samverkan med länets kommuner, Försvarsmakten, Polisen, Region Dalarna och andra aktörer i deras beredskapsplanering. Vidare kan du komma att arbeta med frågor inom samverkan och handlägga ärenden eller andra utvecklingsuppdrag som ligger inom enhetens uppdrag. Ett exempel som kan komma att behöva utvecklas om beslut fattas, är hanteringen av länets skyddsrum. Tjänsteresor med övernattning förekommer inom och utom länet. KvalifikationerKvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom krisberedskap/totalförsvar, offentlig förvaltning eller säkerhet, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av arbete med riskhantering i privat eller offentlig verksamhet.
- Kunskap om offentlig förvaltning på kommunal, regional eller nationell nivå.
- Goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Mycket meriterande:
- Erfarenhet av arbete inom totalförsvar eller krisberedskap på regional nivå.
- Erfarenhet av att planera och genomföra seminarier, workshops och andra kunskapshöjande aktiviteter för externa aktörer.
- Arbetslivserfarenhet från samverkande roll inom privat sektor, myndighet, region eller kommun.
Meriterande:
- Kunskaper inom dammsäkerhet eller civilt försvar som exempelvis skyddsrum och CBRNE områdena.
- Erfarenhet av utredning och analys.
- Erfarenhet av processledning.
- Erfarenhet inom säkerhets-, stab- eller krisledningsarbete.
- Körkort B.
Personliga egenskaper: som person är du prestigelös och har en förmåga att samarbeta och inkludera andra. Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är strukturerad och drivande. Som god kollega bidrar du både till en god arbetsmiljö och att arbetsgruppen når sina mål. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, referenser och bedömningen av att du kan arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden och länsstyrelsens medarbetarkultur. Arbetsprov kan förekomma.Anställningsvillkor
Länsstyrelsen i Dalarnas län tillämpar provanställning.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-10807-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Dalarnas län
(org.nr 202100-2429) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Dalarnas Län Kontakt
Lars-Håkan Jönsson 010-2250443 Jobbnummer
9644699