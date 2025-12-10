Handläggare till ekonomiskt bistånd
2025-12-10
Vill du arbeta i en ny organisation där arbetsmarknadsperspektivet står i centrum och där varje insats syftar till att stärka individens väg mot arbete och egen försörjning? Som handläggare inom ekonomiskt bistånd i vår nya organisation Arbete och Kompetens blir du en viktig del i ett utvecklingsinriktat team som arbetar tillsammans för att ge människor rätt stöd, motivation och förutsättningar att ta nästa steg mot arbetslivet. Nu söker vi en engagerad handläggare inom ekonomiskt bistånd för ett föräldravikariat på 1 år.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som handläggare inom ekonomiskt bistånd arbetar du självständigt men i nära samverkan med kollegor och andra aktörer. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
• Föra motiverande samtal och upprätta individuellt anpassade handlingsplaner
• Följa upp insatser och stötta individen i processen mot självförsörjning
• Samverka med interna och externa aktörer såsom arbetsmarknadshandläggare, vård, utbildning och myndigheter
• Dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Vem är du?
Vi söker dig som
• Har socionomexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning
• Har god förmåga att kommunicera och skapa förtroende
• Är strukturerad, lösningsfokuserad och trygg i att fatta självständiga beslut
• Trivs med att arbeta i team och värdesätter samverkan
• Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd eller myndighetsutövning.
• Även B-körkort ses som meriterande.
Vi erbjuder
• Ett utvecklande och meningsfullt arbete där du gör skillnad
• Ett engagerat team med starkt fokus på kvalitet och kollegialt stöd
• Möjlighet att vara del i uppbyggnaden av en ny organisation
• Introduktion och kontinuerlig arbetsledning
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
Varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https://www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Hultsfreds kommun, IFO Kontakt
Sektionschef IFO Vuxen
Elin Axelsson elin.axelsson@hultsfred.se 010-354 30 06 Jobbnummer
