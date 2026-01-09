Handläggare till Begravningsverksamheten
2026-01-09
Servicehandläggare
Kommun: Säter
Kort arbetsbeskrivning
Omfattning: Hel- eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare anställning
Sök jobbet Sista dag att ansöka är 31 januari
Ansök via mail: saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Om Säterbygdens församling
Säterbygdens församling består av 4 kyrkor och 4 kyrkogårdar. I församlingen arbetar närmare 30 anställda samt en stor andel engagerade ideella medarbetare. Vår samverkan ger förutsättningar att säkra kärnverksamheten inför framtiden.
OM TJÄNSTEN
Som Handläggare inom begravningsverksamheten har du ansvar för registrering i, och hantering av gravregistret med tillhörande administrativa arbetsuppgifter. I begravnings-verksamheten ingår myndighetsutövning. Regelverket styrs främst genom begravningslagen, begravningsförordningen och förvaltningslagen.
Tjänsten är till stor del en administrativ tjänst. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Handläggning av ärenden inom begravningsverksamheten
• Administrativa delar gällande urnhantering, innefattande kontakt med anhöriga
• Administrativa delar, internt och externt gällande gravskötsel
• Service mot allmänhet och internt, t ex svara på frågor, ta fram underlag, statistik, leta
gravar med mera
• Arbete med uppdatering och underhåll av gravkartor
• Utföra arbete till viss del ute på kyrkogårdarna, gällande uppdatering och utredningsarbete av gravregistret samt andra uppgifter som kräver arbete på plats
• Vid behov vara behjälplig med övrig kyrklig och ekonomisk administration samt övrig
service samt arbete på kyrkogårdarna
Din närmaste chef är Kyrkogårdschefen i församlingen. Du jobbar tillsammans med en handläggare och de ansvariga kyrkogårdsvaktmästarna på våra kyrkogårdar.
Arbetsområdet är Säterbygdens församling.
FÖR ATT LYCKAS OCH TRIVAS I ROLLEN behöver du ha erfarenhet inom administrativt arbete. Du tycker om att ha ordning och reda, är noggrann och kan skapa strukturer. Du är bekväm med många kontaktytor och kan samarbeta. Du har en god social förmåga och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Har du erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom begravningsverksamhet är det en fördel.
Du har en relevant utbildning inom administration, ekonomi eller förvaltning. Du har minst en gymnasieutbildning i grunden. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar.
Det är viktigt att du trivs i rollen som administratör. Du är professionell, arbetar strukturerat och målmedvetet samt arbetar gärna både självständigt och i team. Vi förutsätter även att du är en positiv, engagerad och lösningsorienterad person.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på hel- eller deltid. Vi tillämpar provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ett grundläggande krav är B-körkort.
Passar du in på vår beskrivning? Då är vi rätt arbetsplats för dig! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 31 januari 2025 genom att mejla:
Ditt CV och ett personligt brev där du även svarar på frågorna:
Vilka erfarenheter tar du med dig till den här tjänsten?
Varför passar just du till tjänsten?
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar löpande och tillsättning kan ske tidigare än sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kontakta Paula Andersson, Kyrkogårdschef i Säterbygdens församling, Telefon: 0225-29 16 57
Mail: paula.andersson@svenskakyrkan.se
Säterbygdens församling har kollektivavtal med Vision och Kommunal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivare Säterbygdens församling
(org.nr 252004-2462)
För detta jobb krävs körkort.
