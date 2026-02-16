Handläggare till barn-och utbildningsförvaltningen
2026-02-16
Vi söker nu en handläggare till barn- och utbildningsförvaltningen i natursköna Övertorneå kommun. Tjänsten är tillsvidare på heltid. Start 11 maj eller enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
I din roll arbetar du som förvaltningssekreterare och handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen. Vissa utredningsuppdrag kan också förekomma. I din roll som förvaltningssekreterare planerar du sammanträden, skriver kallelser och protokoll, hanterar beslutsunderlag, diarieföring, utvecklar rutiner etc.
Du fungerar som administrativt stöd för förvaltningen och verksamheterna, exempelvis genom diarieföring av handlingar, fakturering av barnomsorgsavgifter, mottagningsattestering av fakturor och handläggning av interkommunal ersättning. Du ansvarar för grundskolans skolskjutshandläggning. Du kommer även att handlägga och utreda andra ärenden inom skolverksamheten samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom förvaltningen.
Denna tjänst innebär även att vara huvudadministratör i verksamhetssystemet inom förvaltningen.
Kvalifikationer:
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Uppdraget ställer höga krav på både muntlig och skriftlig kommunikation, professionellt bemötande, samverkan, struktur och planering. Du är lösningsfokuserad och flexibel. Du har förmågan att ha kontroll på både detaljer och helheter. Det är meriterande om du har högskoleutbildning och/eller erfarenhet från arbete med administration, redovisning, handläggning och utredningar.
Du har hög IT-kompetens och har erfarenhet av att ha arbetat med digitala administrativa system och lärplattformar, exempelvis Visma, Stratsys, Evolution och Schoolsoft EA/Schoolsoft.
Du behärskar svenska både i tal och skrift.
Anställningsvillkor:
Heltid, tillsvidare. Start 11 maj eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 8 mars 2026
Upplysningar:
Lämnas av Katarina Lindberg, skolchef och förvaltningschef, tfn 070-628 09 50, katarina.lindberg@overtornea.se
Fackliga företrädare:
Vision Johanna Huhtasaari, tfn 073-029 38 79, johanna.huhtasaari@overtornea.seSå ansöker du
Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss på bemanning@overtornea.se
.
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
