Handläggare till avdelning Hälsa - (hybrid)
Verket För Innovationssystem / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
Vill du bidra till att driva innovationer som förbättrar människors hälsa och stärker Sveriges konkurrenskraft? Har du arbetat med forskning och innovation inom hälsa och life science? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Vi stödjer forskning och innovation inom många olika områden - både nationellt och internationellt - för att skapa lösningar som stärker samhället och näringslivet.
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och skapa förutsättningar för forskning och innovationer som förbättrar människors liv, stärker samhällets hållbarhet och gör Sverige mer konkurrenskraftigt. Du arbetar nära forsknings- och innovationsprojekt inom ett eller flera av våra fyra verksamhetsområden.
Du blir en viktig länk mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Genom att främja samverkan hjälper du aktörer att hitta gemensamma lösningar på komplexa samhällsutmaningar.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat;
• kompetensutveckling och lärande i vardagen
• generös friskvård
• ett brett utbud av personalaktiviteter
Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här.
Rollbeskrivning
I rollen som handläggare utformar och administrerar du Vinnovas erbjudanden om stöd till forsknings- och innovationsprojekt inom hälsa och life science. Du följer upp resultaten, har dialog med projektledare och andra externa aktörer samt utvecklar våra satsningar tillsammans med kollegor och interna ledningsgrupper. Rollen innebär också att bidra till ett mer datadrivet arbetssätt, till exempel i uppföljning och analys. Projekt inom området hälsa kommer vara i fokus för dig, även om uppdrag inom andra områden kan bli aktuella.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbeta med olika erbjudanden om stöd till forsknings- och innovationsprojekt, såsom utlysningar, regeringsuppdrag och andra initiativ.
• Administrera och följa upp resultaten av de projekt vi stödjer.
• Arrangera och delta i interna och externa möten, konferenser och workshops.
• Kommunicera och samverka med externa aktörer och bygga nätverk.
• Representera Vinnova i nationella och internationella sammanhang.
• Hålla dig uppdaterad genom att omvärldsbevaka och läsa rapporter.
Kvalifikationskrav
Utbildning:
- Akademiska studier på minst kandidatnivå inom hälsa och life science, alternativt annan inriktning som vi bedömer relevant.
Erfarenhet och kunskap
• Några års erfarenhet av arbete med forskning och innovation inom hälsa och life science i eller nära företag.
• Erfarenhet eller kunskap kring bioteknik, artificiell intelligens (AI) eller kvantteknologi.
• Erfarenhet av att självständigt planera, leda och administrera komplexa projekt och processer som kräver samordning och förståelse för flera aktörers perspektiv.
• Erfarenhet av att samla in och strukturera information från olika källor och omvandla den till konkret arbete, såsom beslutsunderlag, rapporter, arbetsprocesser eller förslag på nästa steg.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.
• Erfarenhet av arbete inom olika branscher och sektorer.
• Kunskap om det svenska innovationssystemet, till exempel infrastrukturer, innovationsmiljöer, innovationsstöd eller test- och demonstrationsmiljöer.
• Erfarenhet av internationellt samarbete inom hälsa och/eller life science.
Kunskap om EU:s forsknings- och innovationssystem, så som Horisont Europa, genom till exempel medverkan i EU-projekt eller handledning av andra som sökt EU-medel.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid motivation och personliga egenskaper.
Vi söker dig som motiveras av Vinnovas uppdrag att främja hållbar samhällsutveckling och ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart näringsliv.
Som handläggare har du många kontaktytor, både internt och externt, och därför är det viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att knyta kontakter och bygga nätverk, och är trygg i att presentera och leda dialoger inför olika grupper.
När förutsättningarna ändras har du lätt för att ställa om och fokusera på det som är viktigast för stunden. Du har ett gott självledarskap och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Samtidigt är du strukturerad, kan hantera flera uppgifter parallellt och är noggrann i de administrativa delarna.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på vinnova.seKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta gärna Eva Arlander, som är enhetschef på avdelningen Hälsa, via telefon 08-473 31 54 eller e-post eva.arlander@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
Företrädare för ST är Jonathan Nylander 08-473 3024. För SACO-S är det Karin Stenström 08-473 3152.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2025-10-06. Inför att du skickar in din ansökan vill vi att du läser informationen om vår rekryteringsprocess här och bisysslor här. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten.Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du inte ska skicka in ett personligt brev och att du kan komma att få göra arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Obs, du har väl sett att vi också söker en liknande profil till ett vikariat. Ersättning
