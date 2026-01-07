Handläggare till Arbetsmarknadsenheten
2026-01-07
Arbetsmarknadsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet
Vill du vara med och bidra till utformningen av arbetsmarknadspolitiken? Vill du ha intressanta och varierande arbetsuppgifter och samtidigt bistå arbetsmarknadsministern i arbetet med en av regeringens mest prioriterade frågor? Vi söker dig med akademisk utbildning och flerårig erfarenhet av kvalificerat handläggande eller utredande arbetsuppgifter.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag
Som medarbetare hos oss är du med och tar fram underlag inför regeringens beslut i olika arbetsmarknadspolitiska frågor, framför allt med arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och etableringsersättningen. Du deltar i utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken, genomför analys och uppföljning samt bereder ärenden. I arbetsuppgifterna ingår också att du följer och håller dig uppdaterad om ditt ansvarsområde. Arbetsuppgifterna omfattar även relaterade frågor på EU- och internationell nivå. Enheten kännetecknas av tidvis högt tempo, höga krav på kvalitet och en dynamisk miljö med god laganda. Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-01-07Bakgrund
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och flerårig och aktuell erfarenhet av relevant och kvalificerat utredande eller handläggande arbete i Regeringskansliet, annan statlig myndighet, kommun eller relevant organisation. Du behöver ha relevant och aktuell kunskap om arbetslöshetsförsäkringens regelverk. Har du erfarenhet av tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringens regelverk samt kunskap om arbetslöshetsförsäkringens regelverk i en EU- och internationell kontext, så är det meriterande. Du får gärna ha erfarenhet av arbete med frågor på EU-nivå eller internationell nivå. Det är positivt om du har erfarenhet av arbete med, samt kunskap om, andra arbetsmarknadspolitiska frågor. Du får även gärna ha kunskap om aktivitetsstöd eller etableringsersättning, samt erfarenhet av utredande eller handläggande arbete i Regeringskansliet. Du har vidare mycket goda kunskaper i svenska, samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och
samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer
med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt
agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Utöver detta ser vi gärna att du är strukturerad och klarar av att arbeta under hög tidspress. Det är också viktigt att du har en väl utvecklad analytisk förmåga. Du är också bra på att kommunicera muntligt.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, med provanställning på sex månader.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Mårten Henning som är gruppchef, på 08-405 40 19. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Åsa Bergqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Ersättning
