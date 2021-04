Handläggare Test- och skadedebitering inom bilbranschen - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Solna

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Solna2021-04-05Barona söker nu en handläggare på avdelningen för test och skadedebitering, till ett bolag inom bilbranschen i Södertälje!Som handläggare inom gruppen för test- och skadedebitering får du möjlighet till varierande och utvecklande arbetsuppgifter inom återlämnandet av företagets operationella leasingfordon. Du kommer främst att arbeta med granskning av inkommande testprotokoll utifrån företagets riktlinjer avseende återlämning, hantering av ändringsärenden från återförsäljare både via telefon och mail samt hantera inkommande mail i form av inkommande fakturor. Du kommer att ha mycket telefonkontakt med återförsäljare relaterat till testprotokoll i samband med återlämnande av operationella leasingfordon.Du kommer även att aktivt kunna medverka vid den utveckling som bedrivs gällande återlämnandet av operationella leasingfordon, eftersom detta är under utveckling.Vi söker dig som Har minst gymnasieutbildningHar erfarenhet från liknande tjänster inom bank, finans, bilförsäljning eller biladministrationHar i tidigare roll arbetat administrativt och med mycket kontakt med leverantörer/kunder/återförsäljareHar goda datorkunskaperDina personliga egenskaper Lojal och samarbetsvilligInitiativtagande och drivandeServiceinriktad och ha förmåga att skapa goda relationerKommunikativ och tycker om att arbeta i teamAffärsmässigt agerande gentemot återförsäljare/samarbetspartners/slutkunderPlats: SödertäljeTjänsten är på heltid med start omgående. Uppdraget sträcker sig ca 12 månader.Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linn Ståhl på linn.stahl@barona.se 2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-11Barona Professionals AB5671918